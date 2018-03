Colore intenso e divertente su labbra e palpebre. Lasciatevi ispirare

Quest'anno il trucco è pop e divertente. Scoprite il make up colorato più bello per la primavera estate 2018.

Effetto color block - con colori forti a contrasto - ma anche nuance intense in stile carioca e più leggere dal colore più sfumato.

Il trucco PE volge lo sguardo a uno stile eclettico, perfetto per sperimentare con look audaci. Scoprite le proposte più belle e scatenate la fantasia!

Sunny look

I colori del sole vestono la palpebra fissa superiore per un trucco occhi fuori dagli schemi.

Half-blue

Il colore tuchese - in nuance cremosa - tinge solo la prima parte dell'occhio.

Glam look

Blu elettrico e fucsia per un make up intenso, dal sapore glam ed estroso.

Rosy glow

Un tocco di rosa pesca su gote e labbra, un effetto leggero e chic da provare.

Pop estremo

Un look estremo che rompe ogni regola e tinge di azzurro cielo ciglia e sopracciglia.

Le labbra invece sono contornate da glitter color fucsia. Attenzione: focalizzatevi su un solo dettaglio pop alla volta!

Hot pink

Fucsia effetto metallico per occhi e tempie. Un make up in stile anni '80 dedicato a chi ama osare.

Classy red

Le classiche labbra rosse tornano a fare tendenza. Una proposta sempre vincente, soprattutto se abbinata a un trucco viso glowy.

Candy liner

L'azzurro pastello si fa eyeliner, per un trucco occhi decisamente pop.

A wash of purple

Un tocco di viola sfumato solo nella parte interna dell'occhio, alleggerito verso la piega.

Color block

Ombretto turchese esagerato - in finitura opaca - e labbra rosse e luminose. Un beauty look hot da copiare.

Chic tones

Occhi in bordeaux e labbra in marrone metallico. Una proposta like a doll di grande classe.

Blue lips

Il rossetto blu opaco si riconferma un grande classico per quanto riguarda le tendenze trucco primavera estate.

Orange touch

Un tocco di ombretto arancione - meglio se in crema - al centro della palpebra, per fare risaltare le iridi.

Lilac pop

Anche il lilla ha un animo pop, soprattutto se abbinato a eyeliner e ciglia lunghe e ben piegate.

Full fucsia

Un eyelook nel colore più pop e pieno, per un trucco forte e deciso.