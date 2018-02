Un trend al quale è difficile resistere: labbra che sbocciano di colore con finish multisfaccettati

Dior Lip Glow, non solo un balsamo super glam ma qualcosa in più.

In perfetto timing per il trend "flush of color" ovvero una "pennellata di colore" presente ma non chiassoso, divertente ma non invadente.

Dior ha aumentato la famiglia Lip Glow con nuovi colori e finiture diverse tra loro. Scegliete quello che vi piace di più oppure collezionateli tutti, sono irresistibili!





Si parte dal classico e amatissimo Pink capace di esaltare il colore delle labbra ravvivandone i pigmenti naturali. Si può utilizzare come "primer" per l'applicazione di un rossetto classico o da solo. Un must have da backstage che diventa indispensabile a coloro che amano avere labbra curate nella vita di tutti i giorni.

Per chi ama le tonalità pastello e cremose Lilac è una nuance rosata più intensa grazie a un pizzico di blu in più che fa subito risplendere la dentatura.

Una delle novità che arricchisce la famiglia Lip Glow, è la tonalità Holo Purple. Il nome stesso evoca proprio l'effetto speciale olografico che si traduce in un balm dal finish iridescente e capace di catturare la luce come un gloss ma con più delicatezza. Potete usarlo anche sopra al vostro rossetto preferito, così gli darete un twist in più.

Perfetto d'estate o per chi ama i colori più pescati, Coral regala alle labbra un aspetto più caldo e morbido.

Altro giro altro finish! Questa volta opaco con il nuovo Matte Raspberry. Perfetto per avere labbra che si schiudono al colore come boccioli di rosa dai petali fucsia. Ve ne innamorerete!

Se amate le nuance più vinaccia e che virano al "juicy" Berry è per voi. Il colore sembra rubato proprio a una spremuta di succo d'uva!

Sul set abbiamo giocato con la modella Olga Shuldyk e abbiamo realizzato un video per dare spazio alla fantasia.





Dior Lip Glow: discover your inner beauty

CREDITS

Model: Olga Shuldyk // National Make up Artist Dior: Davide Frizzi // Foto & Video: H2B Studio // Dress: All Dior // Hair: Marco Bovaro // Sitting Editor: Daniela Losini

Thanks to all the Dior Make up Team

<3