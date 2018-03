Il meglio dei prodotti da trucco Kiko, tutti da scoprire e provare

Volete provare il make up Kiko ma non sapete da che parte cominciare?

Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti Kiko da provare assolutamente.





Kiko è un marchio italiano di grande successo nel nostro Paese e nel mondo. Celebre per le edizioni limitate ricche di prodotti da trucco particolari e innovativi, il brand vanta una linea permanente molto ampia e interessante, in continua evoluzione.

Dai fondotinta ai correttori passando per pennelli da trucco, smalti, ombretti cotti e in stick, ma anche rossetti opachi, satinati e glossati, la scelta è davvero ampia.

Grazia.it ha provato i prodotti della gamma e selezionato i must have da non perdere. Scopriteli continuando a leggere questo articolo.





Un ombretto in stick dalla tenuta ottima. Amatissimo tra le beauty addict, è ideale come base per gli ombretti in polvere ma regala grandi soddisfazioni anche da solo. Disponibile in circa 30 varianti di colore (il catalogo è sempre in cambiamento ed evoluzione!) opache, satinate e perlate, è il segreto per uno smokey eyes perfetto in tempi record.

Texture opaca dall'effetto vellutato abbinata a una stesura semplice e ottima durata. Un rossetto omai leggendario e - letteralmente - sulla bocca di tutte! Disponibile in oltre 30 varianti di colore per accontentare ogni gusto ed esigenza.



Recente riformulazione del classico Ultra Tech, questo mascara abbraccia le ciglia per incurvarle e volumizzarle al massimo. Un must have da provare.

Correttore cremoso in cialda dalla texture piuttosto corposa. Ideale per coprire le discromie, vanta un'ottima tenuta ed è disponibile in 8 nuance.

Una matita doppia studiata per "liftare" lo sguardo illuminando l'arcata sopraccigliare. Le nuance? Neutre, una luminosa e una opaca. Ottima sfumabilità e resa.

Un top coat mascara amatissimo, dedicato a chi vuole uno sguardo intenso senza l'ausilio di ciglia finte. Si stende come un normale mascara dopo aver applicato il proprio prodotto di fiducia per un effetto visibile sin dalla prima passata.

Il nome dice tutto: matita moribida e scorrevole, ideale per disegnare agevolmente il contorno della labbra ma anche per riempirle. Il dettaglio wow? Quando la texture si asciuga non si sposta più. I colori disponibili sono più di 25.

Cipria cotta minerale dalla finitura luminosa. Perfeziona l'incarnato regalando alla pelle un aspetto naturale, levigato e radioso. Una cipria low cost dal risultato high-end.

Un rossetto liquido opaco e un gloss trasparente si uniscono per dare vita a un rossetto long lasting dalla finitura extra glossy. Dai rossi ai burgundy passando per nude e hot pink, le possibilità sono infinite.

Setole fitte e moribide invece per questo pennello da fondotinta "flat top". Ideale per stendere texture liquide e cremose, assicura una stesura uniforme ed intensifica la resa dei prodotti applicati.

Ombretto cotto dalla texture setosa, si può applicare sia asciutto che bagnato. Dalla finitura estremamente brillante, rende al meglio se applicato con un pennello bagnato, ancora meglio con i polpastrelli. Il design della cialda rende questo prodotto irresistibile. I colori must? Oro, rame e bronzo.

Cremoso, idratante e confortevole, questo rossetto declinato in 30 nuance di colore ha una texture sensoriale che con il passare delle ore "si setta" sulle labbra e resiste a lungo senza seccarle.

Tutto il necessario per correggere le discromie e illuminare il viso racchiusi in una pratica palette travel friendly. Occhiaie, grigiori e rossori vengono contrastati al meglio grazie alla texture sfumabile delle creme. La nuance al centro illumina i punti strategici.

Smalto e top coat in vendita abbinata per una manicure gel-like senza sforzo. I colori proposti dalla casa cosmetica italiana sono attualmente 15.

39 colori e ben 6 sottotoni tra cui scegliere per il fondotinta Kiko idratante a base di acido ialuronico. Dalla copertura leggera - ma modulabile - questo fondotinta idrata la pelle e perfeziona l'incarnato per un effetto extra naturale.