Linee grafiche e scolpite per il trucco creato nel backstage della sfilata Giorgio Armani P/E 2018

Giorgio Armani per la prossima Primavera/Estate 2018 racconta il colore declinato nei suoi codici estetici e lo fa scegliendo un tono vivace di fucsia che illumina le stampe leggere e impalpabili.

Nel trucco creato da Linda Cantello International Make Up Artist Giorgio Armani, le linee rigorose dei tagli sartoriali si traducono in un make up grafico che alterna il nero più volitivo a pennellate di pigmento bianco applicato al centro dell'occhio, nel dotto lacrimale e sugli zigomi. L'effetto finale è scenografico.

Make up: Linda Cantello International Make Up Artist Giorgio Armani

Hair: Roberta Bellazzi per Aldo Coppola Agency

Credits ph. Daniela Losini