Pratici e veloci da usare, i fondotinta compatti in polvere assicurano copertura e lunga durata, oltre a un effetto flawless

Chi sceglie un fondotinta compatto in polvere desidera un make up viso dal risultato perfetto, che crei con naturalezza una pelle di porcellana, assicurando una copertura adeguata, una lunga durata e la sconfitta definitiva della lucidità della zona centrale del viso.

I migliori fondotinta compatti in polvere scongiurano l'effetto gessoso, arrivando a creare l'innovativo binomio del finish opaco dall'effetto luminoso, senza rinunciare al comfort e alla freschezza.

Ulteriore elemento che rende i fondotinta compatti in polvere ancora più amati è la facilità e velocità di utilizzo: si picchiettano sul viso con la spugnetta oppure si stendono con un ampio pennello eseguendo movimenti rotatori e in pochi minuti la base viso è pronta.

Racchiusi in preziosi scrigni, sono il prodotto make up da portare sempre con sé per i ritocchi on the go.

Scoprite i migliori fondotinta compatti in polvere da provare adesso.

Dona copertura, senza rinunciare a una sensazione di benessere sulla pelle, enfatizzando il colorito fresco e radioso, dal finish opaco-luminoso. Contiene polveri opacizzanti, polveri di zinco e polisaccaride e pigmenti idrofobi, per una perfezione duratura.









La sua tenuta è assicurata per 12 ore, durante le quali tiene a bada l'effetto lucido, grazie al finish matte, creando un colorito sano e luminoso. Nella sua formula sono presenti polveri ultra-assorbenti e l'essenza "Poreless effect" che contribuisce a perfezionare e riequilibrare la pelle, giorno dopo giorno.





Sensazione di seta sulla pelle e finish opaco, per il fondotinta in polvere estremamente morbido e leggero. Contiene microperle in grado di diffondere la radiosità su tutto il viso.





Avvolge la pelle del viso con delicatezza, come un velo di leggera lingerie, grazie alla sinergia di fibre stretch e proteine tessili di origine naturale che distribuiscono i pigmenti come se fossero una seconda pelle, mentre l'Acido Ialuronico ne preserva l'idratazione.





Adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quella più secca, è arricchito con estratti di gardenia, malva e tiglio per conferire idratazione e comfort, grazie alla sua texture in polvere setosa, leggera e fondente.





Effetto setoso sulla pelle, senza la fastiodosa sensazione di aridità, per una polvere morbida, dall'effetto naturale e dalla durata di 8 ore, senza cambiamenti di colore durante la giornata.





Unisce fondotinta in polvere e correttore per un prodotto 2in1 da applicare su tutto il viso con un unico gesto. La texture è leggera, il risultato naturale e coprente.

Consente di ottenere una copertura da media ad alta, attraverso una texture leggera e setosa, che minimizza le imperfezioni e dona luce e freschezza al viso.





Ha la leggerezza di una piuma e conferisce una copertura elevata, per un look impeccabile che dura tutto il giorno. La sua formula brevettata diffonde luminosità, eliminando la lucidità dal viso.