Il trucco occhi punta tutto sull'eyeliner. Classico, originale, colorato o esagerato, è un must have irriunciabile. Ecco i beauty look da copiare secondo noi

L'eyeliner è il must incontrastato del make up primavera estate 2018.

Visto in passerella in infinite varianti, quest'anno colpisce e lascia a bocca aperta completando in maniera originale ogni beauty look.

Si parte con il classico eyeliner nero felino e si procede con tratti a zig-zag, righe colorate, tratti grafici inediti e proposte davvero esagerate, dedicate a chi ama giocare con il trucco.

Date quindi il bentornato all'eyeliner con la selezione dei beauty look più belli e preparatevi a sperimentare!

Eyeliner stondato

La parte finale della linea di eyeliner è arrotondata, un look davvero diverso dal solito.



Eyeliner classico

Sempre perfetto e sempre glam, l'eyeliner nero allungato verso l'esterno rende l'occhio felino.

Outliner

L'eyeliner segue la sagoma dell'occhio creando un look davvero originale.

Double liner

La linea di eyeliner raddoppia e incornicia lo sguardo.

Metallic liner

Un look audace: la linea di eyeliner è creata da una applicazione metallica extra shiny.

Contrast liner

Il classico eyeliner nero viene doppiato da una linea metallica in nuance silver.

White liner

L'eyeliner viene proposto anche in bianco. In variante grafica, impreziosisce il look color bronzo con un contrasto inedito.

Super flick

Nero e opaco, l'eyeliner è intenso e ben allungato verso le tempie. Le ciglia statement completano al meglio il look.

Zig-zag Liner

Un look da passerella con eyeliner a zig zag applicato nella parte inferiore dell'occhio.

Modern pin-up

Un beauty look dall'allure vintage con ombretto lilla e ciglia finte.

Eyeliner dritto

L'occhio viene bordato in maniera leggera per poi trionfare in una flick "piatta".

Eyeliner colorato

Arancione per la precisione, abbinato a una palpebra effetto nudo con glitter oro. Audace ma portabile, da provare.

Minimal liner

Viso pulito, labbra glossate e un eyeliner nero che attraversa la piega dell'occhio partendo dal ponte del naso, per trionfare in una linea ondulata.

Punk liner

Abbinato al colore dei capelli, l'eyeliner color verde petrolio è intenso, spesso e affilato, dal finish metallico.

Under-liner

Nerissima e bene allungata verso l'esterno la linea di eyeliner, a sorpresa, viene applicata solo sulla palpebra inferiore.

Intense liner

Spesso e nero, l'eyeliner scurisce anche le rime interne per un effetto intenso.

Crazy liner

Assolutamente fuori dagli schemi, l'eyeliner nero è arcuato ed esagerato: raggiunge le sopracciglia.

Mondadori Photo