Pelle grassa, secca, mista o sensibile: scegliete il fondotinta migliore con la nostra selezione

Il primo passo per creare una base trucco perfetta è utilizzare un buon fondotinta che sia adatto al proprio tipo di pelle. Per esempio, che sia caratterizzato da una texture leggera e opacizzante nel caso di pelli grasse o che abbia una formula idratante e più ricca per quelle che, invece, sono secche.

In commercio ci sono prodotti capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza. Abbiamo selezionato i migliori per ogni tipologia: trovate il fondotinta ideale per il vostro viso con i nostri consigli.





La texture mousse ultra-leggera è rinforzata con attivi sebo-regolatori e assorbenti. La pelle è opacizzata e vellutata al tatto.

Perché ci piace: è ideale anche per quelle più sensibili e regala un finish naturale e fresco.

Pelle grassa: Ever Matte Shine Proof Foundation di Becca

Questo fondotinta cremoso dalla coprenza media controlla l'effetto lucido per tutto il giorno, lasciando un finish matte vellutato.

Perché ci piace: riduce la visibilità dei pori creando un effetto perfezionatore long lasting.



Il consiglio in più: se la pelle è particolarmente grassa, applicate sul viso una crema opacizzante prima di stendere il fondotinta.

Pelle secca: Chanel Vitalumière Aqua Fondotinta Effetto Seconda Pelle

Contiene un derivato dell'acido ialuronico che mantiene l'idratazione costante. Dalla formula fluida, fresca e leggera, regala un effetto seconda pelle.

Perché ci piace: ha una copertura modulabile e si applica facilmente. In più, crea uno schermo protettivo contro gli UVB.

Il consiglio in più: anche in questo caso è preferibile utilizzare una crema prima di applicare il fondotinta. Deve essere idratante ma facile da assorbire.

Pelle che tende ad arrossarsi: Roséliane Soins de Teint di Uriage

Formulata per mascherare i rossori diffusi e le imperfezioni del viso senza appesantire, questa crema colorata garantisce una copertura perfetta e naturale.

Perché ci piace: è arrricchita con ingredienti attivi vaso-protettori ammorbidenti che donano alla pelle una sensazione di benessere e protegge la microcircolazione cutanea.





Pelle con problemi di macchie: Clinique Even Better Makeup SPF15

La sua formula contiene vitamina C e vitamina E per attenuare visibilmente le discromie mentre i minerali naturali aiutano la pelle a mostrarsi luminosa per tutto il giorno.

Perché ci piace: agisce sulle macchie e, allo stesso tempo, aiuta a prevenirle grazie al filtro SPF15.

Pelle mista: Teint Idole Ultra 24H di Lancôme

A lunga tenuta e super confortevole, dona un colorito uniforme e impeccabile per un finish opaco e levigato.

Perché ci piace: ha una texture fresca e facilmente applicabile e non ha bisogno di ritocchi.

Pelle normale: Diorskin Forever Teinte Haute Perfection

È caratterizzato da una combinazione di due polimeri che rendono il prodotto resistente per circa 16 ore evitando l'effetto "pelle che tira". Il complesso "Activ-MatTM", invece, aiuta a controllare la lucidità.

Perché ci piace: l'effetto è naturale e molto confortevole.

Pelle segnata da prime rughe: Clarins Extra Firming Foundation

Arricchito con ingredienti dalle proprietà rassodanti anti-age, leviga la grana e regala un colorito uniforme.

Perché ci piace: è coprente ma extra comfortevole oltre ad avere una profumazione molto gradevole.

Pelle sensibile: Defence Color Hydra di BioNike

Ha una texture leggera che rende morbida e setosa la pelle permettendo una coprenza modulabile. In più, è arricchito con il "Glow Factor" che ravviva l'incarnato.

Perché ci piace: ha un effetto idratante ed emolliente.