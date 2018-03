L'idea di mettere l'eyeliner vi fa passare la voglia di truccarvi? Ecco i consigli di Grazia.it per capire come usarlo e metterlo al meglio (senza stress)



L'eyeliner è il prodotto che forse più di tutti incute timore e soggezione, sia tra chi è alle prime armi con il make up che tra le più esperte. In realtà, si tratta semplicemente di capire qual è il più adatto a noi, quale stile ci si addice di più e conoscere qualche trick per facilitarci la vita. Oltre, naturalmente, a tanti, tanti anni (!) di pratica.

Tutti i segreti del perfetto flick

Uno dei modi più semplici per applicare l'eyeliner è partire con il tracciare una piccola linea di qualche millimetro partendo dalla fine della rima cigliare inferiore, seguendo una linea di continuazione ideale. In questo modo si asseconda l'inclinazione naturale del vostro occhio.



A questo punto, potete tracciare la linea sulla rima superiore che dovrà ricongiungersi con la punta della linea tracciata precedentemente. Si creerà così un piccolo triangolo (le dimensioni varieranno a seconda della lunghezza della linea tracciata e della forma dell'occhio) che potrete riempire con l'eyeliner, il cosiddetto flick.

La linea dovrebbe essere più sottile verso l'interno dell'occhio e più spessa nella parte finale. Abbiate cura di applicare l'eyeliner il più vicino possibile alle ciglia, senza lasciare antiestetici spazi bianchi. Nel caso in cui ci siano comunque degli spazi vuoti, passate una matita come infracigliare per uniformare il colore.

Assicuratevi di avere una base d'appoggio stabile per il gomito, vi aiuterà a tenere la mano più ferma evitando righe tremolanti.

Una delle cose più difficili è tracciare delle linee simmetriche per entrambi gli occhi. Per controllare che le linee siano uguali tenete lo specchio rivolto verso l'alto e guardate in giù.

È fondamentale, inoltre, scegliere anche la tipologia di eyeliner più giusta per noi.

Eyeliner calligrafico a setole

L'eyeliner liquido con pennellino a setole viene anche detto calligrafico perché si ispira proprio all'arte giapponese della calligrafia.

È la tipologia più classica ma anche la più difficile da utilizzare, perché richiede mano ferma e precisione. Da evitare se avete una palpebra cadente perché il colore, essendo in genere molto lucido e lento ad asciugarsi, potrebbe "stamparsi" sulla palpebra fissa.



Per chi è già esperta, permette però di calibrare al meglio lo spessore delle linee, fino a realizzare sottilissimi dettagli di precisione.

Eyeliner a penna

Grazie alla sua punta rigida e ferma, è facilmente utilizzabile anche da chi è alle prime armi. È l'ideale per realizzare linee spesse e trucchi grafici dall'effetto particolarmente dramatic.



Lo svantaggio è che la quantità di prodotto è minore rispetto alle altre tipologie di eyeliner e si asciuga piuttosto in fretta.

Eyeliner in gel

Contrariamente a quanto possa sembrare, l'eyeliner in gel è il più versatile e il più facile da utilizzare anche da chi non ha fatto molto pratica.



Si asciuga in fretta ed è a lunga durata, il più delle volte, waterproof, evitando in questo modo macchie e sbavature. La consistenza non è troppo liquida, ma il rilascio di colore è continuo e ad alta scrivenza.

Si può applicare con un pennellino sottile oppure con la punta obliqua. Questa ultima soluzione è l'ideale per chi è principiante o ha la palpebra cadente, perché permette di avere una linea dritta mantenendo la giusta inclinazione, partendo dalla rima inferiore.

Solitamente ha un finish opaco, non è l'ideale se preferite un eyeliner dall'effetto vinilico.

Occhi incappucciati e palpebra cadente

Idealmente, per un risultato ottimale bisognerebbe avere molto spazio palpebrale per un trucco occhi con eyeliner perfetto.



Se però avete una palpebra cadente o occhi incappucciati, con poco o nullo spazio di palpebra visibile, non dovete rinunciare del tutto all'eyeliner, ma utilizzare qualche accorgimento ad hoc.

Evitate innanzitutto le linee molto allungate verso l'esterno, ma optate per una codina più corta e dritta.

Assicuratevi di iniziare sempre tracciando una linea a partire dalla fine della rima inferiore, tenendo l'occhio aperto per non modificare l'angolazione. Partendo poi dalla punta esterna tracciate un'altra linea in diagonale verso il basso fino a quando toccherete la rima cigliare, creando il famoso triangolo.

Affinché l'eyeliner sia ben visibile sul vostro occhio, guardate dritto nello specchio di fronte a voi tenendo l'occhio aperto e aggiustate la linea intensificando il triangolo e rendendolo più o meno spesso.

Ora chiudete l'occhio e completate la linea dal triangolo andando verso l'interno dell'occhio.

Come allungare e ingrandire l'occhio

Se avete gli occhi piccoli o vicini, il classico trucco con eyeliner non vi aiuterà da solo a ingrandire il vostro occhio.



La soluzione migliore è fare il triangolo di eyeliner senza prolungare la linea verso l'interno dell'occhio, facendola quindi partire dalla metà esterna o limitandovi semplicemente al triangolo.

Per intensificare e ingrandire lo sguardo tracciate poi una linea infracigliare con la matita, sia sulla rima superiore che su quella inferiore.

Stile rétro

L'effetto dell'eyeliner cambia moltissimo a seconda dello stile che scegliete. Il flick-eye classico in stile anni '50 richiama le grandi dive del cinema.

È caratterizzato da una linea sottile verso la parte interna dell'occhio che diventa via via più spessa nella parte esterna, finendo in una codina piuttosto alta e incurvata, ma non troppo lunga.



Questo tipo di trucco dona particolarmente a chi ha gli occhi grandi e dalla forma a mandorla, con molto spazio palpebrale.

Stile rock

Una delle ultime tendenze viste in passerella vuole un eyeliner meno "classico", ispirato piuttosto al rock e allo stile grunge.



In questo caso, le linee si fanno più dritte e corte, senza il flick finale verso l'alto. Il look undone in questo caso è voluto, non è richiesta una massima precisione con linee troppo pulite.

Trucchi grafici

In questo caso, l'eyeliner diventa pura espressione artistica e tutte le "regole" decadono, lasciando libero spazio alla fantasia e ai grafismi più estremi.



Le linee esterne diventano esagerate, lunghe fino a lambire la tempia. Si può optare per uno spessore strong dall'effetto drammatico o per un minimalismo estremo.

Via libera in questo caso anche agli eyeliner colorati.

Tips & tricks che vi cambieranno la vita

Infine, se proprio non riuscite a rendere l'eyeliner vostro amico, ecco qualche consiglio per facilitarvi le cose.



1. Avete problemi a tracciare la codina? Preparatevi una linea guida, può essere utile appoggiare per esempio una carta di credito come se fosse una sorta di righello.

2. Avete fatto un errore e non sapete come rimediare? Tenete sempre a portata di mano un cotton fioc imbevuto di acqua micellare, potrete correggere la linea o eliminare le sbavature senza rovinare il resto del trucco. Aspettate che la pelle sia ben asciutta prima di tracciare nuovamente la linea.

3. Non tirate la pelle della palpebra mentre tracciate l'eyeliner perché viene falsata l'angolazione della linea.

4. Oltre ad appoggiare il gomito su una superficie dritta e stabile, appoggiate il mignolo della mano con cui state tracciando la linea sulla guancia per avere una mano ancora più ferma.

5. Se non potete evitare di fare una linea tremolante, tracciate dei punti o dei piccoli trattini che poi congiungerete più facilmente.