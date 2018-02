Il make up più chic di sempre? Rossetto rosso e eyeliner. Scoprite come lo indossano le star

Se il rossetto rosso è il cosmetico più amato dalle donne, l'eyeliner non è da meno.

Proprio dal loro abbinamento nasce uno dei make up look più classici, eleganti e senza tempo.

Come abbinare il rossetto rosso all'eyeliner nero?

Le celebrities lo scelgono in ogni sua variante - rossetto rosso dal sottotono freddo o caldo, dal finish glossy o matte - e lo indossano insieme al tratto di eyeliner più adatto alla forma degli occhi o alla loro personalità.

Siete alla ricerca di ispirazione per un trucco con rossetto rosso e eyeliner? Prendete spunto dai look delle star.

Dita von Teese

Ha fatto del rossetto rosso abbinato all'eyeliner nero il suo signature look. La regina del burlesque sceglie un rossetto rosso intenso, un tratto di eyeliner spesso, leggermente allungato e ciglia finte drammatiche che aprono lo sguardo.





Beyoncé

Per la cantante il beauty look è edgy e di carattere. L'eyeliner si allunga orizzontalmente verso le tempie, mentre le ciglia sono incurvate e definite. Sulle labbra un rossetto rosso aranciato, applicato leggermente fuori dal contorno, per un effetto volumizzante.

Gwen Stefani

Regina del rossetto rosso, l'ex frontwoman dei No Doubt, lo indossa sempre. In questo make up opta per un rossetto rosso caldo, abbinato ad eyeliner con un perfetto flick verso l'alto.





Angelina Jolie

La variante più classy dell'abbinamento rossetto rosso-eyeliner è scelta dall'attrice che preferisce un tratto di eyeliner delicato, sottile lungo la rima ciliare, senza codina finale, mentre il rossetto rosso fragola dal finish glossy e sheer è appena stemperato sulle labbra.





Kim Kardashian

Il rossetto rosso glossy ha invece un colore vivido nel beauty look di Kim, mentre l'eyeliner ha ispirazione araba, andando non solo a delineare la rima ciliare superiore, ma anche quella inferiore interna e l'angolo interno, per allungare lo sguardo e donargli un effetto misterioso.

Bianca Balti

In questo look della modella italiana l'eyeliner nero è il grande protagonista. Applicato solo lungo le ciglia superiori e allungato verso le tempie, non presenta alcun tratto di sfumatura o di mascara lungo le ciglia inferiori. Il rossetto rosso abbinato ha una finitura lucida.

Miley Cyrus

Per un effetto ancora più sofisticato, provate a sfumare l'eyeliner sulla palpebra. Otterrete un effetto morbido che delineerà ugualmente lo sguardo. Miley lo abbina al rossetto rosso aranciato.

Rita Ora

Le labbra della cantante britannica sono ultra matte dall'effetto vellutato. Nel suo look l'eyeliner definisce in modo impercettibile lo sguardo, mentre va anche a sfumarsi sulla palpebra.

Rihanna

Look effortless chic per Rihanna, grazie al rossetto rosso caldo e a una semplice linea di eyeliner.

Taylor Swift

La cantante smentisce tutti coloro che ritengono che le donne con occhi piccoli e infossati non possano indossare l'eyeliner. Fate come Taylor Swift: stendete una linea molto sottile e non dimenticate mai la codina finale che allungherà lo sguardo. Le labbra glossy donano infine luminosità al look.

