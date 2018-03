Un tuffo nella freschezza del make up primavera estate con le novità dei marchi più famosi e amati

Le collezioni make up Primavera Estate 2018 ci risvegliano dal torpore dell'inverno con tonalità affascinanti che spaziano dalle nuance pastello alle shade decise in stile pop.

Abbiamo selezionato per voi il meglio delle collezioni trucco di stagione con le novità make up da non perdere. Da Chanel a Dior passando per Guerlain, Pupa, Collistar e Kiko, la vostra voglia di bellezza verrà soddisfatta al meglio.

Trovate i vostri prodotti preferiti tra i prodotti must have del momento.

Il rosa è protagonista della collezione make up Dior Primavera Estate 2018, per un tocco candy che fa la differenza.

Il prodotto must have? Diorshow Bold Brow, mascara per sopracciglia in nuance rosa - perfetta per stupire - e Diorskin Nude Air Luminizer, una cipria illuminante dalla finitura olografica, imperdibile.

Un look "vulcanico" quello pensato per Chanel da Lucia Pica per la stagione calda. Dedicata alla sua città, Napoli, questa edizione limitata è un inno al colore e alla bellezza più esplosiva e sorridente.

Il prodotto da non perdere: La palette di ombretti Chanel Les 9 Ombres, un trionfo di shade sobrie e delicate unite a toni squillanti come giallo, verde e blu.

Una linea trucco che si ispira alla primavera che dolcemente nasce dal freddo dell'inverno, con toni leggeri e delicati che rendono il viso luminoso.

Il prodotto imperdibile, secondo noi, è Chanel Premières Fleurs De Chanel, una palette esclusiva che include tre polveri studiate per colorare e illuminare il viso in maniera lieve e sofisticata.

L'edizione limitata Kiko per la PE 2018 è un inno alla libertà, allo stile gipsy-chic. I pack verde acqua sono super invitanti, mentre la gamma vanta toni caldi e magnetici, perfetti per mettere in evidenza la propria naturale bellezza con un tocco di estro.

Il nostro prodotto preferito: Kiko Free Soul Lip Liner, un eyeliner dorato per labbra, studiato per decorare la bocca con lip art preziose.

Un'edizione limitata lussuosa ed elegante che richiama nei pack e nelle texture il pattern del marmo. L'ispirazione è il design nordico, minimale ma ricco di carattere. I toni predominanti sono grigio, rosa e ciclamino, per un look femminile e chic.

Il nostro prodotto must: Pupa Metal Lip Fluid, un gloss metallico effetto lamina, imperdibile.

La maison parigina ci porta in vacanza in California con una collezione make up fresca e giocosa che punta a un trucco occhi, sopracciglia e labbra di tendenza.

La referenza da provare? I rossetti liquidi Lip Colou’ink Liquid Lipstick per un trucco labbra ad alto impatto.

Per questa gamma Guerlain pone invece il suo sguardo a oriente, traendo ispirazione dal delicato make up coreano. Leggere nuance rosee si posano dunque su viso, occhi e labbra per un effetto bonne mine semplicemente delizioso.

Da non perdere i rossetti con stick a forma di cuore Guerlain Kisskiss Lovelove, dal finish satinato.

La make up artist, influencer e alternative model Kristen Leanne ha creato insieme a Urban Decay una make up collection in edizione limitata dal carattere eclettico e soprendente.

Il prodotto che ci piace di più? Kaleidoscope Dream Eyeshadow Palette, un tripudio di shade intense.

Toni pastello delicati e semplicemente irresistibili, ispirati alla deliziosa pasticceria francese per il collezione trucco Lancome Primavera Estate.

Macaron Blush e Blender sono i nostri prodotti must, un duo di blush in crema e spugnetta da trucco per sfumarne al meglio la texture.

Un tirbuto alla musica e allo stile degli anni '80 che unisce il marchio professionale canadese al designer più hot del momento. Prodotti viso, labbra e occhi - ma anche pennelli - per un trucco primaverile esplosivo e audace.

Il prodotto must, secondo noi, è la maxi palette Mac Eye Shadow X 29: Low Fi, una grande palette dai colori sgargianti a forma di stereo.

Le novità di stagione firmate Nars Cosmetics sono tante e tutte affascinanti. Nuance neutre e luminose vestono il trucco occhi, labbra e viso per un effetto subtle e sofisticato.

Imperdibile il blush liquido Hot Tin Roof e la palette occhi NARSissist Wanted Eyeshadow Palette per un'alchimia magnetica di shade calde.

diego dalla palma ci porta invece nel futuro, con una edizione limitata dai toni rosati e cangianti, freschi e romantici, dall'allure unica.

Il prodotto che ci fa impazzire? diego dalla palma Hologram Shiny Lipstick, per un look labbra luminoso e cangiante, ma anche extra idratante.

Un giardino siciliano in primavera, un soffio di freschezza e luminosità dai colori soffici per questa edizione limitata esclusiva del marchio italiano.

Il prodotto da non perdere è senza dubbio il fard Dolce & Gabbana The Blush Rosa Duchessa In Provocative, dal colore rosa effetto swirl che ricorda il bocciolo di una rosa.

La linea trucco Collistar Libera, in edizione limitata, racconta e colora lo spirito libero e indomabile nascosto dentro ogni donna grazie a texture innovative e colori extra femminili.

Il prodotto che ci piace di più è Collistar BB Stick Ritocco Perfetto SPF 10, una bb cream in stick con spugnetta incorporata, perfetta per i ritocchi on the go.

Il direttore creativo della maison francese, Nicolas Degen ha immaginato una linea trucco in edizione limitata ispirata alle sue creazioni moda haute couture.

Il prodotto che ci piace di più è senza dubbio Givenchy Couture Atelier Palette, dai colori intensi e originali a contrasto.

Il brand storico italiano torna in una veste rinnovata per la primavera. Questa linea femminile, fresca e leziosa fa venire voglia di dolci, fiori freschi e spensieratezza.

Il prodotto che ci fa impazzire? Naj Oleari Flower Glow Face & Body Oil, un olio multiuso infuso di fiori da usare come primer per ottenere un incarnato radioso.