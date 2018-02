Trovate la cipria economica che fa per voi con la selezione di Grazia.it

Costano meno di 20 euro - spesso anche meno di 10 euro - ecco per voi le ciprie low cost migliori dal risultato luxe.

La cipria è un prodotto da trucco must have. Utile a fissare la base, opacizzare il viso e renderlo più levigato e compatto, è imprescindibile.

Se avete voglia di provare una nuova cipria dal prezzo budget-friendly siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi le migliori ciprie economiche del momento.

Scopritele tutte continuando a leggere questo articolo.

Una cipra cotta dal finish luminoso in grado di rendere l'incarnato vellutato e sano. Prezzo 12,95 euro.

Estremamente opaca e dalla texture sottile, questa cipria low cost è un must have. Disponibile in 8 varianti di colore, una delle quali trasparente, costa 8 euro circa.

Massima copertura delle imperfezioni abbinata a un effetto anti age, per una pelle piena di vita. Costa 18 euro circa.

Effetto "pelle nuda" per la cipria dal finish matt radioso della casa cosmetica italiana. Svolge una funzione opacizzante e fissante. Prezzo 20 euro.

Texture leggera e fondente per la cipria cotta del marchio low cost americano. Camuffa l'apprenza dei pori dilatati e regala un finish levigato al viso. Disponibile in 15 varianti di colore, costa 13,50 euro.

Ben 85 grammi di prodotto per soli 15,10 euro. Questa cipria trasparente in polvere libera è un must have tra i make up artist. Fissa il make up e leviga l'incarnato senza lasciare traccia.

Il prodotto ideale per fare "baking", ovvero fissare il make up a lungo grazie all'applicazione intensiva della cipria in polvere libera, che viene poi rimossa mediante un pennello. Questa cipria economica funziona benissimo e costa circa 7 euro. In escolusiva negli store OVS.

Un vero e proprio must have in fatto di ciprie economiche. Questo prodotto ha una texture quasi cremosa, che "cancella" otticamente imperfezioni, pori dilatati e segni del tempo. Disponibile in diverse nuance, è ottima anche nella variante trasparente. Costa 8,49 euro.

Ispirata alla polvere libera in nuance giallo chiaro di un noto marchio professionale americano, questa cipria del colosso low cost è ideale per rischiarare la zona delle occhiaie per un risulatato flawless. Il prezzo? Piccolissimo, solo 4 euro.

Una cipria economica leggendaria per un incarnato radioso senza sforzo. Prezzo 19 euro circa.

Cipria economica opacizzante oil free dalla formula vegana. I colori proposti sono 4, tra i quali troviamo anche una variante trasparente. Prezzo 5 euro circa.

Formula traslucida universale che si adatta a ogni tipo di incarnato. L'effetto è opaco e vellutato, il pack super fun. Prezzo 8,30 euro.