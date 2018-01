Toni pastello e labbra rosate glossy: il make up della sfilata Haute Couture CHANEL Primavera Estate 2018 omaggia la rosa e la femminilità delicata

Richiama le nuance dei fiori nelle varianti pastello e in quelle più sature: il trucco della sfilata CHANEL Haute Couture Primavera-Estate 2018 celebra il fiore più femminile, la rosa.

Karl Lagerfeld trasforma le modelle in flower girl, ispirandosi alla "fantasia e leggerezza francese", con creazioni esclusive dove trionfano ricami, pizzi, piume, tulle e copricapo floreali, mentre il make up diventa il prezioso alleato per enfatizzare la femminilità più raffinata, in un'atmosfera idilliaca che prende vita all'interno di un giardino alla francese.





IL MAKE UP DELLA PRIMAVERA CHANEL

Come boccioli di rosa, nel loro momento di maggior freschezza e splendore. Questa l'ispirazione per il trucco Haute Couture CHANEL 2018, curato da Tom Pecheux.





CHANEL TRUCCO OCCHI

Le palpebre si tingono di un tocco leggero di rosa tenue con l'ombretto OMBRE PREMIERE Rose Synthétique N°12 e con la palette LES 4 OMBRES Eclat Enigmatique, appartenente alla Cruise Collection 2018 ECLAT ET TRANSPARENCE DE CHANEL.





MAKE UP LABBRA

Esalta la variante più intensa del ventaglio cromatico del rosa, creando un trucco labbra che ricorda il petalo del fiore.

Per realizzarlo, il primo passaggio è l'applicazione del rossetto ROUGE ALLURE Incantevole N°182, parte della NEAPOLIS: NEW CITY Spring/Summer 2018 Collection.

LABBRA LUMINOSE

Come finishing touch per richiamare la luminosità della rosa, è stato applicato ROUGE COCO GLOSS Poppea N°794, NEAPOLIS: NEW CITY Spring/Summer 2018 Collection.

CHANEL TRUCCO VISO

L'incarnato è fresco, luminoso e salutare con gote rosate, vestite della nuance di JOUES CONTRASTE Foschia Rosa N°430, della collezione NEAPOLIS: NEW CITY per la Primavera-Estate 2018.

UNGHIE CHANEL PRIMAVERA ESTATE 2018

Ritroviamo il rosa pastello più lieve sulle unghie con LE VERNIS Nuvola Rosa N°588 (NEAPOLIS: NEW CITY Spring-Summer 2018 Collection), preparate con LA BASE e ultimate con LE GEL COAT, mentre le mani sono state trattate con LA CREME MAIN.

L'ACCONCIATURA DELLA SFILATA CHANEL HAUTE COUTURE SS 2018

Realizzata da Sam McKnight, l'acconciatura raccoglie i capelli in una coda bassa, per portare tutta l'attenzione sul copricapo fiorito, impreziosito dalla veletta.

Credits: 2018 Spring-Summer CHANEL Haute Couture Show Backstage Makeup CHANEL © CHANEL 2018

Photos Benoît Peverelli