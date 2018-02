Addio imperfezioni: scopri come avere una pelle perfetta per 24 ore con Beyond Perfecting Foundation + Concealer 2 in 1 di Clinique

Un’agenda piena d’impegni, come sempre. Una riunione in ufficio, il colloquio con la baby sitter, la spesa prima della cena a casa con gli amici. Ventiquattro ore sembrano tante, eppure non bastano mai per fare tutto quello che hai programmato, vero?

Il risultato è che spesso ci si trova ad affrontare una vera e propria corsa a ostacoli, tra un dovere e l'altro. Poi, ci sono anche i momenti più piacevoli che vuoi dedicare a te stessa e agli altri: l’aperitivo con le colleghe, l'appuntamento con il parrucchiere per un nuovo taglio, oppure una cena a lume di candela con la tua dolce metà…

E, ancora, c’è quella traccia di sottofondo, il desiderio di sentirti bene nei tuoi panni e, allo stesso tempo di vederti… perfetta. Vorresti guardarti allo specchio e far scomparire, con un unico e semplice gesto, tutte quelle piccole imperfezioni che trovi tanto fastidiose. Il tuo sogno è il sogno di tutte noi: avere una “bacchetta magica” che possa cancellare e rendere invisibili le piccole rughe, le imperfezioni e le occhiaie (già, la stanchezza…) per tutto il resto della giornata. D’altra parte vuoi il meglio, ti piace essere ambiziosa. E si vede.

Per partire con il piede giusto, sai che non puoi fare a meno di trovare gli alleati di bellezza migliori per te, quelli che non ti tradiscono mai. Quelli che ti rendono bella per una giornata intera (e finanche la notte!). Quelli che, oltre a coprire perfettamente le piccole imperfezioni del volto, riescano anche a trasmetterti una sensazione di leggerezza e idratazione costante. Che quando ti sfiori il viso, ti sembra di accarezzare il velluto: vuoi, insomma, una pelle a prova di scatto fotografico (perché se decidi di fare un selfie con le amiche, vuoi apparire al meglio – chi non lo vorrebbe?). E, soprattutto, ti serve un alleato di bellezza che non richieda continui ritocchi davanti allo specchio, che non ti abbandoni mai, neanche quando ti regali una pausa in palestra.



Qualcosa, insomma, che sia affidabile e flessibile, capace di accontentare tutte le tue esigenze, qualcosa come il Beyond Perfecting Foundation + Concealer 2 in 1 di Clinique: la sua formula a lunga tenuta garantisce una copertura uniforme per almeno 12 ore (mentre la texture è incredibilmente leggera) e ti consente di camuffare occhiaie, eruzioni cutanee o macchie in modo impeccabile. Applicare il fondotinta non è mai stato così semplice e il merito è anche dell’applicatore super smart: se vuoi coprire imperfezioni e piccole macchie, basta utilizzare la punta; se, invece, vuoi stendere il fondotinta sulle aree più estese del volto, basta usare il lato piatto: facilissimo e veloce, anche quando hai poco tempo da dedicare al make up prima di uscire di casa. In più, è impossibile non trovare il colore giusto per la tua pelle: puoi scegliere fino a 21 tonalità diverse!

Un gioco da ragazze, insomma, che amano essere perfezioniste. E che, come te, non si limitano a vivere soltanto di giorno. Perché la cena con gli amici più cari potrebbe durare a lungo (ne è passato di tempo dall'ultima volta!) e allora hai bisogno di sentirti perfetta dal primo caffè del mattino fino a notte fonda.



È qui che entra in gioco un nuovo prodotto che è già un must, il Beyond Perfecting Super Concealer Camouflage + 24-hour Wear di Clinique. Super perché dura tutto il giorno, mantenendo colore e copertura anche dopo una serata in discoteca o un party in riva al mare. Super perché è no-transfer ma, allo stesso tempo, facile da sfumare per creare una pelle perfetta e idratata senza andare nelle pieghe o inaridire: basta applicarlo una sola volta, a inizio giornata, e poi puoi dire addio a macchie, occhiaie e linee per 24 ore. Zero necessità di ritocchi, zero imperfezioni. Semplice, no?