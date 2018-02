Non amate le beauty routine complicate e preferite un make up semplice ed essenzialeDopo l'abbigliamento, il normcore style esalta la bellezza minimal

Siete amanti della bellezza naturale e non amate le beauty routine troppo complicate? Provate la tendenza normcore anche in ambito beauty, prendendola in prestito dalla moda.

Essere "normali", o per meglio dire come si è, non è mai stato così cool. La bellezza è sempre più un inno alla semplicità e all'esaltazione dell'individualità.

Se volete provare la tendenza normcore beauty, noi di Grazia.it vi diamo qualche consiglio per rendere il vostro beauty case minimal e a prova di stress.

Il segreto? Puntare su prodotti essenziali e "furbi", in grado di risolvere all'istante le piccole problematiche quotidiane senza trasformarci in qualcosa che non siamo. Per un look myself, but better.



Il layering nella skincare non vi entusiasma e non volete avventurarvi nel mondo dei prodotti a base di acidi? Questo è il prodotto che va per voi, ha un'azione di resurfacing paragonabile a quella ottenuta con AHA e BHA, ma senza il fattore irritazione.



Una maschera in tessuto perfezionatrice della pelle, proprio come l'effetto delle bb cream. Per provare il trend k-beauty in chiave minimal.



Un prodotto multi-tasking che funge sia da crema idratante che da primer. Potete anche usarlo da solo perché minimizza i pori e leviga la texture della pelle rendendola più luminosa.



L'effetto ottico di un filtro di Instagram in una texture leggera e impalpabile. Contiene micro-particelle che riflettono la luce e minimizzano le imperfezioni.



Il primer non è affatto un prodotto superfluo, si può infatti utilizzare da solo senza bisogno di ulteriori prodotti perché rende la pelle più uniforme. Sceglietelo ad azione idratante per avere anche un'azione trattante.



Correttore e illuminante in unico prodotto, da utilizzare su zone mirate e facilmente sfumabile per evitare l'effetto mascherone.



Un fondotinta effetto seconda pelle che vi farà ricredere sulla categoria. Niente effetto maschera, una texture che si adatta al vostro viso per un look assolutamente nude.



Se preferite i fondotinta compatti ma odiate l'effetto cakey, provate questa texture in gel leggerissima che regala un finish radioso e super naturale.



Volete ottenere un effetto sunkissed ma odiate l'effetto pesante delle solite terre? Provate un bronzer liquido dal colore naturale, non aranciato e modulabile. Si può sfumare per scolpire il viso o miscelare al fondotinta.



Una polvere leggerissima che non secca la pelle con due tonalità di diversi sottotoni per personalizzare il colore e adattarlo alla propria pelle.



Non fatevi intimidire dal colore verde ranocchia, questo blush in crema si adatta al pH della pelle trasformandosi in un rosa delicato che si armonizza perfettamente con la vostra pelle.



Un ombretto in crema dal finish glossato e brillante, disponibile in colorazioni naturali per esaltare lo sguardo in maniera semplice e minimal.



Un ombretto BB cream che perfeziona la palpebra, illumina, protegge e regala un velo di colore naturale.



Un balsamo colorato che protegge le labbra grazie ai polifenoli dell'uva e le lascia morbide a lungo.



Protezione per le labbra essenziale soprattutto in estate leggermente colorata, con olio di cocco e burro di limone.