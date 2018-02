Un viaggio nel passato alla scoperta delle proprie radici è il punto di partenza della collezione A/I 2018-19 di Antonio Marras. Il racconto del backstage

L’oceano, il viaggio e l’avventura sono gli elementi da cui Antonio Marras è partito per creare la collezione A/I 2018-19 che celebra, per la prima volta, il colore rosso in tutta la sua potenza: è il rosso dei papaveri, rosso passione accostato al nero per un risultato romanticamente “drama”.

Come sempre, Marras trasporta un pezzo della sua storia e del legame con la sua isola nei tessuti e nelle trame; questa volta l’ispirazione arriva da un suo antenato, John Marras, noto per la sua maestria nella miniatura e, soprattutto, uomo che ha navigato il mondo – dalla Francia a Costantinopoli, dall’America all’Oceano Indiano fino alla terra sarda dove conobbe Bonaria, una donna forte dalla quale ebbe un figlio: Antonino Marras, zio dello stilista, anch’egli uomo di mare e di terre lontane.

La passione per il viaggio e il desiderio di avventura è tradotto nel make up, firmato da Tom Pecheux per MAC Cosmetics, in un dualismo cromatico ad alto impatto. «Una volta definiti i colori del trucco, ovvero il nero e il rosso, – racconta nel backstage – abbiamo avuto molta libertà nella creazione del look: in alcuni casi il mix black&red sugli occhi è molto stravagante e intenso, in altri, invece, abbiamo preferito un make up più sfumato. L’obiettivo, come sempre, è fare in modo che ci sia armonia: ecco perché ho lasciato le labbra naturali… non volevo che l’effetto finale fosse eccessivo».

Per realizzare il beauty look, Pecheux ha preparato la pelle delle modelle con la Studio Moisture Cream mentre con il correttore sono state coperte le discromie del contorno occhi. Centrale nel make up occhi è la Chroma Graphic Pencil in Basic Red che è stata applicata sulle palpebre e poi sfumata lungo il contorno. Per esaltare la tonalità rossa è stato usato un ombretto rosa caldo e un blush in polvere. Lo sguardo è stato reso più intenso dalla Khol Power Eye Pencil in Feline, applicata lungo la rima inferiore e superiore, e sfumata con un ombretto nero antracite. Il risultato è uno smokey eyes dall’animo punk rock ma con un twist romantico esaltato dal tocco finale prima di sfilare in passerella: una cascata di glitter fucsia e rossi sul viso delle modelle.

Femminile, strutturato e leggermente rétro è l’hair look firmato da James Pecis: per creare le acconciature, Pecis ha separato le chiome in due sezioni ottenendo dei torchon fissati con un gel dal finish wet che riproducesse l’effetto dei «capelli bagnati dagli schizzi del mare». Le chiome sono state “arrotolate” in morbidi roller in maniera non simmetrica e poi pettinate e cotonate per valorizzare il volume sui lati del volto.

Originale, infine, anche la nail art curata da Antonio Sacripante per pArish: una base nera per tutte le unghie («è il colore che si abbina a tutti i capi della collezione») e un cameo sull’anulare al cui interno è stato disegnato un papavero rosso, il fiore simbolo della collezione A/I 2018-19.

Credits Ph.: Daniela Losini

Words: Michela Marra