I make up e gli hairlook più originali della cantante in ascesa Willow Smith

Ha 17 anni ed è già un'icona di stile, e non solo, per la Generazione Z.

Willow Smith è già abituata sin da bambina alle luci del palcoscenico, dopo aver debuttato sulla scena musicale a 10 anni.

Oggi è un'artista consapevole del proprio percorso musicale, eclettica e amante delle sperimentazioni. Molto più che una semplice cantante, Willow dimostra come tutti i ragazzi della sua generazione che la chiave è nell'essere multipotential.

Nei suoi beauty look traspare tutto il suo amore per l'arte, le contaminazioni e la volontà di andare oltre la propria comfort zone.

Tra make up grafici e continui cambi di look ai capelli, ecco come Willow Smith interpreta la bellezza.

1. Undercut bowl



Il modo più originale di portare la frangetta per una ragazza della Generazione Z? Tagliata a scodella e con undercut ai lati.



2. Seventies



Il taglio afro con volume maxi si ispira agli anni '70 e alla nascita dell'hip hop.



3. Cat-eye liner



Per mettere ancora più in evidenza il taglio d'occhi allungato non c'è nulla di meglio dell'eyeliner grafico, nero e lucido per un effetto cat-eye.



4. Colorful eyeliner



Un tocco di colore pop ed è subito beauty look ad alto impatto. Mantenete le cose easy come fa Willow, con un eyeliner grafico color blu elettrico.



5. Metallic dot



Come rendere un trucco subito sperimentale e all'avanguardia, pur restando semplice? Basta un puntino silver sotto la rima inferiore.



6. Washed strokes



L'ombretto color azzurro polvere che riprende la tonalità dell'abito è steso come una pennellata di colore lungo la palpebra.



7. Classic make up



Più raramente Willow Smith sfoggia un trucco "classico", fatto di smokey eyes leggero e luminoso e rossetto glossy color fragola.



8. Nude look



Willow passa con facilità dai trucchi coloratissimi e grafici ai natural look più essenziali. Qui tutta l'attenzione è puntata sui lunghi dread.



9. Color block



La rima inferiore dell'occhio color teal viene abbinata a un rossetto brillante rosa shocking.



10. Half-liner



Cercate un modo più originale di portare l'eyeliner? Fatte soltanto la codina rivolta verso l'alto, in un colore brillante.



