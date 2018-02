Dagli inizi della sua carriera a oggi, scoprite come sono cambiati i capelli di Victoria Beckham negli ultimi 20 anni

Victoria Beckham, al secolo Victoria Caroline Adams, è un'icona di stile globale e i suoi tagli di capelli fanno tendenza dai tempi del suo debutto nelle Spice Girls.

La star britannica - oggi stilista di moda a tempo pieno - affascina sin dagli anni '90 per i suoi look raffinati tanto da essere stata ribattezzata Posh Spice, la più elegante della girl band.

Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: Dic 17, 2017 at 7:33 PST

I CAPELLI DI VICTORIA BECKHAM

Il dettaglio più apprezzato (e copiato!) del suo look? I capelli. La moglie di David Beckham ama infatti giocare con gli hair look dando vita ad acconciature glam di grande ispirazione.

Abbiamo selezionato per voi i tagli di capelli e le acconciature più belle - o rappresentative - di Victoria Beckham dai tempi delle Spice Girls a oggi. Le trovate qui di seguito.

Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: Set 9, 2017 at 8:14 PDT

LONG BOB MOSSO

Uno dei tagli di capelli di Victoria Beckham più recenti. La chioma è naturalmente mossa, dal cut asimmetrico.

RACCOLTO ELEGANTE

Sul red carpet al Festival di Cannes, Victoria raccoglie i capelli in maniera elegante giocando con tochon e volume.

PONY & BEEHIVE

Styling extra liscio per la stilista di moda che raccoglie i capelli in una coda bassa. Nella parte alta della stesta i capelli vengono cotonati per creare un effetto beehive che slancia la figura e regala qualche centimentro in più.

CODA BASSA E MOSSA

Una proposta elegante. I capelli Victoria Beckham sono lunghi e mossi, dal colore scuro leggermente illuminanto da highlights ramati.

SIDE-GLAM

Capelli sciolti per Victoria Beckham. La chioma viene adagiata laterlamente sulla spalla regalando al look un'allure glam.

CURLY'N CHIC

Tornano le sfumature ramate sui capelli di Posh Spice, concentrate nella zona ai lati del volto. Lo styling dei suoi capelli lunghi è mosso, con boccoli.

STILE ANNI '60

Coda bassa portata sulla spalla e nuca voluminosa per un'acconciatura vintage d'effetto.

TAGLIO CORTO E PUNK

Victoria Beckham con i capelli corti. La messa in piega è mossa, dal mood punk-chic.

TAGLIO CORTO ELEGANTE

Victoria in un hair look minimalista, con mini frangia.

AUDREY-LIKE

Un look sicuramente ispirato ad Audrey Hepburn per la star britannica insieme al marito, l'ex calciatore David Beckham, che propone un'acconciatura extra chic d'altri tempi.

WILD 2000'S

Probabilmente oggi Victoria inorridirebbe davanti a questa mise. I capelli sono molto lunghi e voluminosi - qausi certamente con l'aiuto delle extension - e molto chiari, con evidenti meches.

ACCONCIATURA MOSSA

Gli hair look mossi piacevano un sacco alla star nei primi anni 2000.

TAGLIO CORTO CON MECHES

Una quindicina di anni fa questo taglio corto con meches bionde di Victoria Beckham è stato copiatissimo.

TAGLIO CORTO CON CIUFFO

L'hair look corto signature di Victoria Beckham, prima degli highlights biondi.

TAGLIO CORTO E VOLUMINOSO

Volume alle radici e frangia lunga e scomposta per il taglio corto di Vicoria nel 1999, l'anno del suo matrimonio. Molto glam sia su di lei che sulla sua statua di cera gemella!

CASCHETTO POSH SPICE

Nel 1997 Victoria Adams rende il caschetto liscio con riga in mezzo un vero e propio must have.

Credits Ph.: Getty Images