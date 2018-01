Suki Waterhouse è una delle it girls più cool del momento. Scoprite i suoi beauty look più belli selezionati per voi da Grazia.it

Capelli biondissimi, stile da vendere e attitudine da bad girl: Suki Waterhouse è la it girl più cool del momento.

La modella e attrice londinese detta legge con il suo stile d'ispirazione vintage: ironico, molto rock, e decisamente sexy. Una star in ascesa che appena più che ventenne può già vantare una carriera da modella, numerosi ruoli da attrice e il debutto come stilista per la linea di accessori Pop&Suki, in collaborazione con l'amica Poppy Jamie.

I suoi beauty must have? Una riga di eyeliner per intensificare lo sguardo e sopracciglia extra folte. Il suo social preferito? Instagram, dove i suoi scatti incantano non stop più di un milione di seguaci.

Abbiamo selezionato i suoi beauty look migliori: scorrete la gallery e lasciatevi ispirare.

1. Red Lips

Suki indossa un rossetto aranciato dal colore pieno e dal finish semi-matte. Per completare il look, sopracciglia extra folte e tanto mascara.

2. 70's

Capelli messy, frangia spettinata e trucco fresco e leggero: per un perfetto stile rock chic.

3. Bright Lips

Copiate il look di Suki Waterhouse, e potrete finalmente indossare il rossetto rosso di giorno, in modo disinvolto e poco impegnativo: basta abbinarlo a un make up quasi impercettibile sul resto del viso.

4. Occhi di Gatto

La it girl britannica punta tutto sullo sguardo: gli occhi sono il focus del trucco, grazie alla riga di eyeliner nero, e a un mascara ultra volume.

5. Grunge

Per questo scatto Suki sceglie un look d'ispirazione 80's, grazie ai capelli ricci dalla texture iper voluminosa. Il make up? Una riga di kajal sfumato in modo impreciso, in piena linea con il mood molto rock.

6. Baby Bardot

Per questo look da giorno, la modella britannica gioca con un hair look dal sapore vintage e baby-inspired abbinato a un make up effetto bonne mine grazie al blush rosato, che applica anche sugli occhi come leggero strato di colore.

7. Flower Child

La it girl sceglie un look boho-chic per questo scatto immerso nella natura. Il make up è fresco e naturale. Il must have? una pioggia di mascara nero.

8. Jungle

Per questo scatto d'ispirazione selvaggia e beachy, Suki sceglie un make up no make up che perfeziona l'incarnato in modo ultra naturale. In perfetta sintonia, i capelli messy.

9. Classic

Una coppia infallibile: rossetto rosso, ed eyeliner nero. Suki la rende moderna lasciando le sopracciglia folte e l'incarnato fresco e naturale.

10. Diva

Per una serata di gala, la star britannica sfoggia capelli extra lunghi, abbinati ad un trucco che incornicia e intensifica lo sguardo.

