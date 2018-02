Scoprite lo stile della modella Stella Maxwell, super top del momento

Stella Maxwell è una modella belga naturalizzata neozelandese.

Celebre per il suo lavoro come Angelo di Victoria's Secret. Seguitissima sui social, Stella Maxwell ha uno stile glam e sensuale. Bionda e con occhi azzurri, la modella conquista con beauty look semplici ma magnetici.

Scoprite i più belli continuando a leggere.

Un post condiviso da Stella! (@stellamaxwell) in data: Dic 1, 2017 at 6:41 PST

MESSY BUN

Uno chigon alto e scomposto accompagnato da un make up total black sugli occhi e labbra al naturale.

SENSUAL TOUCH

Capelli pettinati all'indietro e soft smokey nei toni del grigio, un beauty look perfetto per completare l'outfit boysh.

BOUNCY HAIR & LINER

Capelli mossi e vaporosi, mentre il trucco ha una sfumatura calda unita all'eyeliner.

BRONZE EYES

Trucco occhi nei toni del bronzo ed eyeliner. Il trucco viso è luminoso.

NATURALE

Stella Maxwell al naturale, con viso pulito e chioma sciolta.

CAPELLI SFUMATI

Base castano cenere e lunghezze in nuance biondo miele per il beauty look da red carpet di Stella Maxwell.

PONYTAIL

La coda alta di Stella slancia la figura e regala al look un'aria extra glamour.

RACCOLTO SCULTURA

Un hairdo sofisticato e voluminoso. Ancora una volta, il make up della modella appre luminoso e levigato.

CAT EYES

Labbra nude e occhi enfatizzati da un make up scuro allungato verso l'esterno.

SLEEK HAIR

Volume ridotto a zero per il look di Stella, il cui make up si incentra sui toni del grigio con bagliori luminosi.

Credits Ph.: Getty Images