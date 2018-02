Scoprite lo stile dell'attrice canadese Shay Mitchell attraverso i suoi hair look e make up più belli

Shay Mitchell, al secolo Shannon Ashley Mitchell, è un'attrice canadese, celebre per aver interpretato Emily Fields nella serie cult Pretty Little Liars.

Nata nel 1987, Shay ha esordito come modella e proseguito la sua carriera anche sul grande e piccolo schermo.

Il suo stile è molto personale ed eclettico, dal look decisamente glam.

I suoi particolari tratti devono molto alle origini fippine erditate dalla madre, caratteri che la star ama enfatizzare con make up intensi e hairlook decisi.

Scoprite i beauty look più belli di Shay Mitchell qui di seguito.

Bronze goddess

Capelli effetto bagnato pettinati all'indietro, incarnato bronzeo extra glowy e rossetto rosso-arancione assolutamente opaco. In una parola? Wow!

Sleek effect

Capelli lunghissimi e lisci con scriminatura centrale. Il make up è nude ma intenso e luminoso. Spiccano le ciglia statement.

Luxe look

Un make up intenso e prezioso, con labbra bordeaux e trucco occhi nei toni del bronzo.

Extra soft

Un beauty look leggero per Shay Mitchell che raccoglie i capelli in una coda bassa e mette in evidenza le sopracciglia.

Goth & glam

Trucco occhi importante in viola fucsia e nero con tocchi di bronzo e labbra scurissime. La chioma è lievemente mossa.

Disco queen

Shay Mitchell sfoggia una chioma extra voluminosa in stile anni '70.

Top knot

Lo chignon alto super esagerato abbinato a un trucco occhi con eyeliner importante. Super.

Lady-like

I capelli di Shay sono raccolti in uno chigon, mentre il make up include uno smokey bronzo e nero e rossetto nude shiny.

Effetto bagnato

I capelli effetto bagnato sono on trend. Shay Mitchell li porta mossi e pettinati all'indietro. Il trucco è luminoso, dai toni naturali.

Balayage

I capelli extra lusso dell'attrice mostrano sfumature chiare sulle lunghezze.

Maxi torchon

Una chioma-scultura con maxi torchon. Super glamorous.

Classy

Un beauty look da red carpet a 5 stelle per l'attrice che lascia i capelli sciolti e opta per un make up elegante con labbra color arancio brunito.

