Tra le artiste più amate del momento, Rita Ora è apprezzata per le sue doti vocali e per la sua bellezza che enfatizza alternando make up intensi a beauty look naturali. Scoprite i suoi look migliori

La cantante britannica Rita Ora è celebre per la sua voce potente - è un mezzosoprano -, per le sue numerose collaborazioni con artisti internazionali come Drake, Kanye West e Iggy Azalea, per ruoli cinematografici in Fast & Furious 6 e in Cinquanta Sfumature di Grigio, per essere il volto di varie campagne pubblicitarie, tra cui Rimmel London, Adidas e Tezenis e per i suoi beauty look camaleontici.

I make up di Rita Ora sono spesso intensi, drammatici e colorati, ma possono essere anche estremamente naturali e sofisticati e, in ogni caso, sono sempre accompagnati da acconciature capelli che non lasciano nulla al caso.

Scoprite i make up look più affascinanti della cantante.

Silver queen

Il punto luce argentato è il protagonista principale di questo beauty look metal ed è abbinato a pelle glowy e ad applicazioni nella medesima nuance sui capelli.

So hot!

Pelle luminosa, sun kissed, occhi in tonalità naturali, fresche e femminili.

Anche i capelli morbidi e vaporosi contribuiscono a definire il look hot della cantante.

Nude goddess

Romantica e sofisticata, Rita opta per un trucco occhi luminoso e labbra nude, insieme a capelli raccolti con trecce e perle.

Femme fatale

Tra i look più celebri sfoggiati dalla cantante: eyeliner nero intenso, labbra rosse matte e capelli color platino corti. Una vera femme fatale.

Smokey eyes

Variante rock glam per Rita che indossa uno smokey eyes color petrolio e sopracciglia in evidenza.

Natural

Un velo di ombretto marrone, labbra nude pesca e capelli sciolti ondulati. La semplicità diventa perfezione.

Colourful

Look colorato e giocoso per Rita che applica un ombretto blu navy sulla palpebra superiore e uno verde acido lungo quella inferiore, mentre sulle labbra sceglie un borgogna opaco.

Copper

Torna l'abbinamento metal abito-trucco con questo look con make up occhi nei toni del rame.

Red lips

Rita adora indossare il rossetto rosso. In questa occasione lo abbina all'eyeliner nero e al punto luce argentato lungo la parte interna della palpebra inferiore degli occhi.

Effortless chic

In questo beauty look Rita dimostra come sia possibile ricreare un look perfettamente in disordine. Nulla è lasciato al caso, da ogni singola ciocca di capelli che accarezza il viso al blush rosato che colora le guance fino alle tempie.

