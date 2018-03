Scoprite lo stile di Natalia Dyer, l'attrice che interpreta Nancy Wheeler in Stranger Things

Nata a Nashville nel 1997, Natalia Dyer è una delle attrici protagoniste della serie Netflix Stranger Things.

IL BEAUTY LOOK IN STRANGER THINGS

In Stranger Things Natalia - che veste i panni di Nancy Wheeler - ha un beauty look prettamente anni '80 con capelli lunghi, ricci e voluminosi e make up acqua e sapone.

IL BEAUTY LOOK NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

Fuori dal set invece - complice anche uno dei suoi ultimi ingaggi come testimonail della casa di moda italian Prada - i suoi beauty look si fanno più audaci, con trucchi occhi e rossetti più intensi, mentre i capelli vengono acconciati con eleganza.

In attesa di rivedere Natalia nel 2019 in Stranger Things 3, scopriamo i suoi beauty look più belli.



NANCY WHEELER-LIKE

Ecco il look di Natalia in Stranger Things, semplice e naturale in pieno mood anni '90.

NATALIA DYER 2018

Ecco l'attrice con il suo beauty look più attuale. I capelli sono biondo miele, in perfetto abbinamento con il make up dai toni caldi. Lo sguardo è messo in evidenza da eyeliner e abbondante mascara.

RED LIPS

Natalia Dyer a dicembre 2017 al party di Burberry, a Londra. La chioma bionda è mossa, mentre le labbra sono colorate da un rossetto rosso acceso.

GIRLY STYLE

Natalia Dyer alla prima di Stranger Things 2. I capelli sono raccolti in una mini coda bassa, mentre il make up è leggero, luminoso e femminile.

SMOKEY EYES

Un trucco occhi intenso e scuro, ideale per enfatizzare gli occhi chiari della star, abbinato a labbra nude. I capelli, con frangia piena, sono acconciati con un semi raccolto con chigon alto.

NATURE

Chioma naturalmente mossa e viso quasi completamente struccato. L'unico tocco di colore è dato dall'ombretto luminoso color pesca, abbinato all'abito.

CARAMEL

I capelli di Natalia cominciano a schiarisi con leggeri highlights color caramello. Anche in questo caso in perfect match con make up e outfit.

WILD HAIR

I capelli al naturale, mossi dal vento, e un super sorriso. Fantastica!

CULRY MOOD

Il taglio di capelli medio castano di Natalia Dyer acconciato in boccoli vaporosi. Il trucco viso è luminoso, mentre non mancano abbondante mascara e labbra rosse.

CLASSY

Un beauty look classico ed elegante per l'attrice americana di Stranger Things, con chioma mossa a onde e labbra rosse dal finish luminoso.

RED CARPET GOAL

Un beauty look da red carpet particolarmente riuscito. I capelli hanno uno styling sinuoso in stile vintage, mentre il trucco luminoso con eyeliner rende gli occhi di Natalia stunning.

DEGRADE'

Effetto sfumato per i capelli a caschetto di Natalia Dyer.

PORCELAIN

Pelle effetto porcellana per l'attrice, che raccoglie i capelli con naturalezza.

KOREAN STYLE

Sopracciglia piuttosto diritte, per un mood che ricorda quello coreano. Glam!

BRONZE SMOKEY

Trucco occhi intenso nei toni preziosi del bronzo, una nuance ideale per mettere in risalto lo sguardo dell'attrice.

DEBUTTANTE

Natalia Dyer nel 2014, in una delle sue prime apparizioni pubbliche. I capelli sono lunghi e voluminiosi, il make up minimale.

YOUNG GRL

Natalia Dyer nel 2009, alla prima del film Hannah Montana. Giovanissima, ha già uno stile glowy & glam.

