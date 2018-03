Copiate il trucco e l'acconciatura di Millie Bobby Brown ai Golden Globes con i giusti prodotti, selezionati da Grazia.it

Uno dei beauty look più interessanti dell'ultimo periodo? Sicuramente quello di Millie Bobby Brown agli ultimi Golden Globes.

Durante questa importante occasione la giovanissima attrice di Stranger Things ha sfoggiato un make up luminoso con eyeliner grafico abbinato a un raccolto scultura con trecce e chigon.

Vi piacerebbe riprodurre il suo look? Continuate a leggere questo articolo!

Maschera, trattamento idratante e base make up tutto in uno. Questa crema leviga l'incarnato, minimizza l'aspetto dei pori e dei segni di espressione preparando la pelle a ricevere il make up.

Ecco il prodotto ideale per una base red carpet-ready.

Effetto bonne mine per la base viso di ultima generazione, invisibile, perfezionante e protettrice grazie all'SPF 25.

Per creare una base viso impeccabile ma totalmente invisibile, ideale per gli incarnati giovani come quello dell'attrice di Stranger Things o per chi non ama indossare il fondotinta. Il top nel periodo caldo.

Delizioso profumo di pesca e formula cream-to-powder per il bronzer luminoso del marchio americano più girly. Perfetto per scolpire i tratti del viso e scaldare l'incarnato Millie Bobby Brown-like.

Un delicato flush luminoso sugli zigomi, il segreto per un make up da red carpet a 5 stelle.





L'eyeliner nero è il segreto del make up dell'attrice americana. Per creare una linea on fleek come la sua è necessario un eyeliner dalla punta super precisa e flessibile. Must have!

Effetto naturale, di ciglia soffici, lunghe e volumizzate al punto giusto, l'effetto top per un trucco di tendenza ma subtle.

Millie porta sopracciglia al naturale, corpose ma ben definite. Per ottenere un look simile al suo optate per delle polveri in nuance diverse da mixare tra di loro e dare vita a un natural look da star.

Labbra nude ma di carattere per la matita rossetto dalla texture liquid-like, novità di stagione del brand americano.

Tenuta fino a 16 ore e protezione dall'inquinamento con questo fissante trucco spray dalla texture leggerissima. Da scegliere per le grandi occasioni così come per la vita di tutti i giorni.

Finish extra lucido ed extra tenuta per la pasta modellante del brand professionale italiano, l'alleato perfetto per creare raccolti importanti come quello di Millie Bobby Brown ai Golden Globes.

Credits Ph.: Getty Images