Scopriamo tutti i segreti di bellezza di Meghan Markle, dai cosmetici preferiti alla sua beauty routine



Stando agli esperti, Meghan Markle è già diventata un'icona di stile al pari della futura cognata Kate. L'ormai ex attrice di Suits, da sempre impegnata in progetti umanitari e di beneficenza, ha già fissato la data delle nozze con il principe Harry, aprendo il toto beauty look che sfoggerà per il grande giorno.

Siamo pronti a scommettere che non tradirà il suo natural look, lentiggini e sorriso smagliante inclusi. Nel frattempo, abbiamo cercato di scoprire quali sono i suoi segreti beauty e i consigli di bellezza.

1. Beauty routine da 5 minuti



Il suo make up quotidiano è all'insegna di una bellezza minimal e naturale, fatto di correttore, mascara, burrocacao e un tocco di blush.



2. Il correttore illuminante è il suo prodotto del cuore



Non potrebbe vivere senza il Touche Eclat di Yves Saint Laurent, per cancellare i segni di stanchezza all'istante. Inoltre, è perfetto da tenere sempre in borsa.



3. Incurva sempre le ciglia prima del mascara



Il suo piegaciglia preferito è un vero e proprio prodotto cult amato da tutti i make up artist, il piegaciglia di Shu Uemura.



4. La matita marrone

Al classico khol nero, l'attrice preferisce una matita in una tonalità di marrone caldo per evidenziare lo sguardo. In particolare, la matita khol Teddy di MAC Cosmetics.

5. Protegge sempre le labbra



Il prodotto giusto è un burrocacao emolliente con SPF, come il Fresh Sugar Advanced Therapy Lip Treatment with SPF 15.



6. Il blush è color pesca dorato



Vale a dire il colore più famoso di tutti i tempi, Orgasm di NARS Cosmetics.



7. Il primer al posto del fondotinta



È questo il segreto del suo viso naturale e glowing, con lentiggini a vista. Il prodotto giusto è il Radiance Primer di Laura Mercier.



8. Il focus è sullo sguardo



Meghan non dimentica mai di intensificare gli occhi castani con tanto mascara volumizzante. Il suo mascara preferito? Il Diorshow di Dior.



9. Ama l'olio per capelli



Basta massaggiarne poche gocce tra le mani e passarle tra i capelli per renderli lucidi e brillanti.



10. Sì alle salviette struccanti



Le tiene sempre con sé per le situazioni di emergenza.



Credit ph.: Getty Images