Scopriamo tutti i migliori trucchi e le acconciature della giovane stella del cinema italiano, Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è un'artista che, come tanti della sua generazione, sfugge alla costrizione delle categorie definite.

Aveva già infatti inciso un album con la sua band Rumba de Bodas, quando viene scritturata per il ruolo di co-protagonista in Veloce come il vento, accanto a Stefano Accorsi.



Pubblico e criticano si accorgono subito del suo talento, che le vale una candidatura ai David di Donatello. Da lì inizia il suo viaggio come nuovo talento del cinema italiano.



Tanto che viene nominata come Shooting Star per l'Italia dalla European Film Promotion per il Festival di Berlino.



Scopriamo insieme tutti i migliori beauty look dell'attrice dagli occhi azzurri e dai folti capelli neri.



1. Nude look



Per il red carpet al Festival di Venezia Matilda sfoggia un look da "principessa", nei toni dei nude rosati e dal finish fresco e luminoso.



2. Shimmery



Gli occhi azzurri sono messi in risalto da ombretti luminosi che ne riprendono la tonalità, a cui viene abbinato un lipstick corallo glossato e brillante.



3. Red lips



Il più classico dei rossetti rossi, freddo e dal finish satinato, è il protagonista del look, mentre gli occhi vengono truccati con tonalità neutre.



4. Extra lashes



Gli occhi azzurri di Matilda vengono messi in risalto da ciglia extra long, folte e scure. Per ottenere lo stesso effetto armatevi di mascara volumizzante e fate abbondanti passate sopra e sotto, avendo cura di separare bene le ciglia.



5. Wavy



Matilda ama il taglio di capelli medio per i suoi capelli mossi. La chioma folta e corposa viene qui esaltata nella sua natura wild, con il volume amplificato.



6. Shocking pink



Avete i capelli scuri e gli occhi chiari? Allora il rossetto rosa fa decisamente per voi, meglio ancora se in una tonalità accesa, dal rosa fragola al fucsia.



Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) in data: Dic 4, 2017 at 7:50 PST

7. Smokey eyes



Al di fuori del red carpet Matilda non rinuncia a un make up d'impatto, come questo smokey eyes color turchese, abbinato alle ciglia finte.



Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) in data: Ott 9, 2017 at 11:11 PDT

8. En pendant



L'ombretto della stessa tonalità dell'iride rende lo sguardo ancora più intenso, soprattutto quando i capelli scuri e le sopracciglia folte creano un contrasto intenso.



Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) in data: Ott 2, 2017 at 6:17 PDT

9. Long bob casual



I capelli corposi e mossi di Matilda rendono giustizia al long bob, un taglio di capelli che necessita di volume e struttura. La base viso è naturale, con lentiggini a vista, con un unico pop di colore dato dal rossetto rosso.



Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) in data: Ott 16, 2016 at 12:35 PDT

10. Grey & blue



Chi ha detto che chi ha gli occhi azzurri non può truccarsi di blu? L'importante è scegliere tonalità e sfumatura giusta, come questo smokey eyes nei toni denim.



Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) in data: Gen 19, 2018 at 1:42 PST

Credit ph.: Getty Images