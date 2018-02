Scoprite lo stile della giovane attrice italiana di Un Posto al Sole e Immaturi La Serie, Ludovica Bizzaglia

Classe 1996, Ludovica Bizzaglia è un'attrice italiana nota per la sua partecipazione a film e serie di successo.

Attualmente impegnata con Un Posto al Sole e Immaturi La Serie, Ludovica è una ragazza solare dal look glam, seguitissima sui social.

Sul suo account Instagram - che ha recentemente toccato i suoi primi 500.000 follower - Ludovica posta scatti dal set, immagini di preview dei suoi lavori e tanti momenti divertenti del suo tempo libero con amici e fidanzato.





Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Gen 14, 2018 at 11:18 PST

Negli ultimi giorni Ludovica - dopo aver archiviato la storia di circa un anno con lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed - ha infatti reso noto il suo legame con Cristiano Piccirillo, a cui famiglia possiede la storica pizzeria La Masardona, conosciuto per la sua partecipazione al programma Rai Detto Fatto.



Un post condiviso da Cristiano Piccirillo (@cristianopiccirillo) in data: Gen 2, 2018 at 8:18 PST

Beauty Look

I beauty look preferiti da Ludovica Bizzaglia sono semplici e freschi, perfetti per mettere in risalto i suoi lienamenti ed enfatizzare la sua naturale bellezza.

I suoi lunghi capelli rossi vengono spesso raccolti in chignon e code, per un effetto wow assicurato.

Volete scoprire i beauty look più belli di Ludovica Bizzaglia con focus su trucco e capelli? continuate a leggere questo articolo.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Gen 13, 2018 at 12:09 PST

CODA ALTA

I capelli lunghi e rossi di Ludovica raccolti in una coda alta con dettagli di treccia.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 13, 2017 at 11:23 PST

BOCCOLI E ROSSETTO ROSSO

Un binomio extra glam: i capelli dallo styling mosso a boccoli e le labbra in rosso opaco e squillante.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Nov 7, 2017 at 5:01 PST

TOP KNOT

Un easy look con chigon alto creato al volo.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 11, 2017 at 4:57 PST

GLAM MAKE UP

Trucco occhi intenso abbinato a rossetto color mattone dalla finitura glossata. Un beauty look perfetto per le occasioni speciali.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 15, 2017 at 10:30 PST

NATURAL BEAUTY

Un look naturale con ciglia lunghe, scure e corpose e rossetto color carne intenso.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 16, 2017 at 10:45 PST

RACCOLTO SCULTURA

Uno scatto rubato a un set fotografico. Ludovica Bizzaglia raccoglie i capelli in trecce e torchon statement.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 8, 2017 at 2:14 PST

TRECCE WOW-EFFECT

Un'altra immagine editorial di Ludovica con una acconciatura-scultura con trecce.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Dic 2, 2017 at 3:11 PST

CODA ALTA

I capelli al naturale, leggermente mossi, raccolti in una coda alta e un make up in stile anni '90, con eyeliner e tanto mascara abbinati a lipstick nei toni del caramello.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Nov 17, 2017 at 5:00 PST

BOUNCY HAIR

Uno styling morbido e voluminoso dai richiami '70s. Il trucco è caldo e opaco, decisamente on trend.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Nov 4, 2017 at 5:29 PDT

MESSY 'N' CHIC

Un beauty look sportivo con capelli raccolti in uno chignon alto, le labbra sono colorate di una nuance rosso-bordeaux, naturalmente matte.

Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia) in data: Ott 22, 2017 at 3:16 PDT