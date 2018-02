Scoprite lo stile di Kate Bosworth attraverso i suoi beauty look più belli

Kate Bosworth è una delle attrici americane più affascinanti.

Nata a Los Angeles nel 1983, è celebre per la sua partecipazione a pellicole di successo, sia come attrice che come produttrice.

Il suo tratto distintivo? Gli occhi di due colori diversi. Infatti l'occhio sinistro di Kate è blu, mentre quello destro è marrone.

I beauty look di Kate Bosworth sono sofisticati ed eleganti. La star - e fashion icon - sceglie infatti di acconciare e raccogliere i capelli con originalità, predilignedo chignon e hairdo che scoprono il viso.

I make up che predilige invece, sono raffinati e con tocchi di colore a effetto. Scoprite i più belli continuando a lggere questo articolo.

AL NATURALE

Un beauty look semplice, con capelli sciolti e trucco leggero, composto da solo mascara e rossetto glossato dal tono caldo.

SPRING LOOK

Un beauty look colorato, luminoso e primaverile. Kate Bosworth porta sul viso le nuance del suo abito, un mix di colori caldi e pop, che virano dal pesca all'albicocca.

RED CARPET

Una proposta elegante con chigon cinto da un nastro e make up luminoso, con labbra color berry.

WATERMELON LIPS

Rossetto color anguria, glossato e succoso, abbinato a occhi luminosi. I capelli? Raccolti in una coda alta.

MILKMAID BRAIDS

Un'acconciatura vintage con trecce che cingono la testa. Il punto focale del trucco sono le ciglia statement.

SLEEK EFFECT

Volume ridotto a zero e scriminatura centrale per questa acconciatura da gran sera. Il trucco è minimale e al contempo audace: solo mascara sugli occhi e labbra colorate da un rossetto arancione intenso.

JUST LIKE HONEY

Color miele all-over, dalla nuance dei capelli al trucco occhi effetto gioiello. Color miele anche le labbra voluminose e glossate.

DARK'N GLOW

Pelle super luminosa grazie all'utilizzo di un highlighter effetto cromato e labbra extra dark in nuance vinaccia.

VINTAGE MOOD

Look di ispirazione anni '20 con i capelli acconciati a onde. Il make up è chic, con rossetto rosso granato.

MINIMAL LOOK

Kate Bosworth sl naturale, per un look minimale di ispirazione anni '90.

LASHY-GIRL

Il modo migliore per mettere in risalto lo sguardo? Applicare tanto mascara. Bella anche la linea delle sopracciglia e il rossetto color bacca.

STATEMENT BROW

Sopracciglia importanti abbinate a labbra color pesca, in perfect match con l'abito.

HOT HOT HOT

I toni caldi trionfano su labbra e occhi, per un look couture assolutamente impeccabile.

PRINCESS MOOD

L'acconciatura che completa il beauty look precedente. Un raccolto con trecce unite in uno chigon. La tiara gioiello illumina ulteriormente la mise principesca.

GIRL NEXT DOOR

Un beauty look semplice per Kate Bosworth, con capelli dallo styling a onde. L'incarnato è scaldato dal bronzer e le labbra sono valorizzate dal rossetto arancione, uno dei colori preferiti dalla star.

COUTURE

Un look couture da gran sera con capelli raccolti in uno chignon basso abbinato a volumi over. Ancora una volta il trucco è luminoso, mentre le labbra virano all'arancio.