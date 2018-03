Smokey eyes e bold lips per Hailee Steinfeld che ama beauty look sempre colorati. Abbiamo selezionato i migliori per voi

Hailee Steinfeld ama sperimentare con il make up. Adora lo smokey eyes che ha sfoggiato in tantissime tonalità e ama mettere in evidenza anche le labbra con rossetti viola e fucsia.



E se il trucco è nude o minimal, non dimentica mai di valorizzare lo sguardo con un'abbondante passata di mascara e con sopracciglia sempre importanti.

In attesa di vedere Pitch Perfect 3 nelle sale italiane il prossimo giugno, date un occhio ai suoi migliori beauty look e lasciatevi ispirare.













Hailee Steinfeld: i migliori beauty look Focus on eyes per Hailee Steinfeld che sfoggia sopracciglia bold ben definite.

Labbra rosso scuro e riga di eyeliner nero per Hailee che ama sperimentare tutte le soluzioni per allungare lo sguardo.

Il make up nude le sta d'incanto soprattutto se il rossetto è rosa pinky e se le sopracciglia sono in evidenza. Una leggera polvere marrone colora le palpebre per dare profondità allo sguardo.



Labbra da vera dark lady. Il viola scuro è uno dei colori must del 2017. Per un risultato "cattura sguardi", indossate un paio di ciglia finte oppure coloratele con un mascara allungante rigorosamente nero.

Lo smokey eyes blu elettrico è assolutamente da copiare! Provate ad abbinare un rossetto rosa nude come fa Hailee.

Un beauty look che premia tutte le sfumature del viola. Scuro e cremoso per il rossetto, sfumato sugli occhi per uno smokey eyes molto sensuale.



Hailee preferisce realizzare una base trucco con un finish opaco. E poi non dimentica mai di valorizzare le ciglia perché lo sguardo è davvero il suo punto di forza.

Oro e rosa pesca sono le nuance protagoniste di questo luminosissimo beauty look.

Hailee adora gli smokey eyes bicolor. Per questo beauty look ha scelto una tonalità del viola e un ombretto nero applicato nella parte più esterna dell'occhio.



Viola è il colore preferito dall'attrice anche per le labbra in una versione super pigmentata e matte.

Occhi da gatta grazie a una spessa riga di eyeliner nero opaco. Una soluzione molto femminile capace di evidenziare ogni sguardo.

Volete realizzare uno smokey eyes nelle tonalità oro, bronzo e marrone? Prendete ispirazione da questo beauty look.



Hailee sta d'incanto con tutti i colori. Labbra rosse e ombretto oro sono perfetti per un'occasione da red carpet.

Lo smokey eyes è davvero il signature beauty look di Hailee.

Un look ideale per i festival primaverili. Puntate su una tonalità rosa pesca per gli occhi e le labbra perché è la più cool per questa stagione.



