I migliori beauty look dell'attrice di Suburra Giulia Elettra Gorietti direttamente dal red carpet

L'attrice italiana Giulia Elettra Gorietti, reduce dal successo del film Suburra, ama sfoggiare make up semplici ma curati nei minimi dettagli, perfetti per mettere in risalto i suoi occhi castani sul red carpet, su cui hanno fatto qualche apparizione anche gli occhiali da vista.



Per quanto riguarda i capelli, i suoi hairlook hanno subito varie trasformazioni, dalle tonalità di biondo scaldate da sfumature caramello, fino al più recente castano cioccolato, caldo e intenso. Il particolare mai trascurato? L'importanza della texture, per far risaltare il taglio e la chioma corposa.



Avete gli occhi marroni come Giulia? Provate a replicare i suoi beauty look.



1. Bonne mine



Basta poco per regalare un colorito sano a un incarnato chiaro, pur restando nell'ambito del "no make up" make up. Una base "sunkissed" a effetto colorito sano, da realizzare con un tocco di sun stripping ben calibrato.



2. Capelli caramello e styling mosso



Tutta l'attenzione è sulla lunga chioma mossa, dove la base castana è illuminata da riflessi color caramello e miele. Il trucco è essenziale, con una linea di eyeliner, abbondante mascara e rossetto lucido color toffee.



3. Eyeliner e rossetto rosso



Un grande classico del trucco da red carpet, da replicare se siete bionde con occhi castani, abbinando il rossetto all'outfit.



4. Look romantico



Per una serata elegante provate a realizzare un'acconciatura semi raccolta e un make up soft nei toni del rosa, incantevole su occhi e capelli castani.



5. Trucco con occhiali



Gli occhi dietro le lenti sono evidenziati con ombretti matte nelle tonalità del marrone, per donare intensità senza appesantire lo sguardo. Il dettaglio sofisticato? I capelli raccolti con le ciocche lasciate morbide e libere ai lati del viso.



6. Long bob texturizzato



Il taglio più di tendenza del momento è medio, leggermente wavy e texturizzato. Il make up romantico si abbina all'abito, con rossetto in tinta e linea di eyeliner con flick-eye.



7. Raccolto morbido



Un look da principessa ma con carattere, con occhiali da vista a portata di mano e trucco semplice ma impeccabile. I capelli sono acconciati con un up-do morbido, perfetto per la tonalità castano cioccolato.



8. Trucco intenso e occhiali



Chi ha detto che chi porta gli occhiali non deve truccare troppo gli occhi? Anzi, una rima ben evidenziata fa sembrare gli occhi più grandi, senza farli scomparire dietro le lenti. E per calibrare il look, un rossetto rosso dal finish glossato.



9. Polished



Un look ordinato, pulito e sofisticato, adatto per tutte le occasioni, anche per il lavoro. I capelli sono raccolti con una scriminatura centrale. Il trucco occhi è discreto e luminoso con un ombretto tortora shimmer e le labbra naturali e opache.



10. Posh



Questo è invece il look perfetto per una serata fuori, occhi intensi e labbra lucide color fragola. Non passa inosservata la chioma sana, lucida e corposa, con le lunghezze appena ondulate.



