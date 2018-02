Giorgia Palmas incanta milioni di followers su instagram, grazie alla sua personalità raggiante e ai suoi look mozzafiato. Scoprite tutti i segreti dei suoi capelli e lasciatevi ispirare dai suoi look più belli

Giorgia Palmas: classe 1982, fascino tutto italiano e una carriera stellare iniziata appena ventenne, tra concorsi di bellezza internazionali e show in tv. Poi il successo allo show Veline, e la carriera a Striscia la notizia al fianco della bionda Elena Barolo.

Da qui parte una carriera brillante della showgirl italiana, che in pochi anni ha saputo affermarsi tra programmi e film sul piccolo schermo. Ora Giorgia vanta oltre un milione di followers su instagram, dove condivide scatti della sua vita personale,dietro le quinte e sopratutto tante foto dei suoi look preferiti.

Uno dei punti di forza di Giorgia sono i capelli folti e lucenti, che la star italiana valorizza con un balayage dai toni caldi, e styling in grado di esaltarne al massimo la bellezza.

Abbiamo selezionato i look capelli più belli condivisi da Giorgia su instagram. Scorrete la gallery e lasciatevi ispirare.

1. Blue Velvet

La star di instagram abbina all'opulenza del velluto blu una piega morbida, con onde sulle punte e e riga centrale.

2. Nel Colletto

Giorgia simula un taglio corto inserendo le lunghezze nel colletto della felpa, lasciando fuori solamente le due ciocche frontali, ad incorniciare il volto.

3. Sleek Ponytail

Per un look casual ma al contempo femminile, Giorgia Palmas sceglie una coda di cavallo classica, molto tirata, e una piega liscissima.

4. Diva

Giorgia Palmas abbina a questo look scintillante da gran sera una piega liscia ma voluminosa e leggermente mossa sulle punte. Per enfatizzare il decolleté, porta le lunghezze su una sola spalla.

5. Baby Driver

Per un'uscita informale, Giorgia sceglie di acconciare i capelli in morbide onde, e di indossare una riga centrale. Questa piega mette in evidenza le sfumature perfette del suo balayage.

6. Curly Head

Per questo scatto immersa nella natura, la conduttrice abbandona la solita piega liscia per una chioma riccia naturale. Copiatela con qualche spruzzo di spray texturizzante al sale.

7. Liscio Totale

Una piega ultra liscia, con riga laterale, per metere in evidenza il colore sfumato dei capelli.

8. Señorita

Per questo look d'ispirazione ispanica, Giorgia sceglie una coda bassa, tirata sulla cute, e volume cotonato per le lunghezze.

9. Beach, please

Per un perfetto look da spiaggia, funzionale ma femminile, Giorgia Palmas raccoglie i capelli in uno chignon basso con riga centrale.

10. Wild and Free

In riva al mare, nella sua amata Sardegna, Giorgia lascia i capelli liberi e selvaggi.

11. Luce

Il balayage sui toni caldi del biondo illumina il volto di Giorgia Palmas, ma mai quanto il suo sorriso smagliante. E' lui l'accessorio must have della star italiana.

