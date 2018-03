Firma i beauty look di Gigi Hadid ed è la nuova Global Make Up Artist di Maybelline New York. L'intervista a Erin Parsons

Sorriso magnetico, pelle tatuata («il primo l’ho fatto a 16 anni, l’idea era di coprire tutto il corpo, ma poi con il tempo ho cambiato idea»), una frangia a dir poco invidiabile e un’amica del cuore “speciale” come Gigi Hadid che segue ovunque – da uno shooting a Los Angeles a una sfilata a Milano: Erin Parsons, originaria dell'Ohio, è un mix di simpatia e carisma e, allo stesso tempo, di semplicità. In più ha un pezzo di cuore italiano (suo marito è originario di Napoli e «non c’è nessuno che sappia cucinare bene come mia suocera»).

Insomma, ti aspetti di incontrare un personaggio che ti guarda dall’alto in basso – è pur sempre la Global Make Up Artist di un colosso come Maybelline – e invece ti ritrovi a sorseggiare un drink con una persona pronta a rispondere a tutte le tue domande e curiosità.

A partire dalla quella più scontata: tutti vogliamo sapere com’è lavorare a stretto contatto con la top model statunitense. «Gigi è una persona genuina e amabile – racconta –, una caratteristica che non è facile trovare nel mondo del fashion. Ormai lavoriamo insieme da molto tempo, ci confrontiamo su tutto senza alcun problema».

L’ultimo risultato della loro collaborazione è la nuova capsule collection GigixMaybelline che «ben rappresenta il tipo di make up preferito da Gigi, essenziale e mai eccessivo» e la sua attitude cosmopolita. Una collezione dalla doppia anima che da una parte si ispira al glamour della East Coast puntando su labbra nude e occhi magnetici, dall’altro, invece, riprende il tipico look da red carpet della West Coast (labbra rosse e finish glowing, proprio come piace alla modella).

«Gigi fa parte della nuova generazione di modelle che ha un approccio completamente diverso al make up rispetto alle top degli anni Novanta – afferma Erin -; è una generazione più “smart” ma anche più attenta e responsabile perché sa, complici i social network come Instagram, di avere tutti gli occhi puntati addosso. Ecco perché le nuove modelle si sentono molto più coinvolte nella scelta del beauty look e controllano tutti i dettagli».

Lavorare con le ragazze che sfilano sulle passerelle le ha dato l’opportunità di osservare il mondo della moda da un’angolatura molto interessante. Saper comunicare è indubbiamente il suo punto di forza: «Ho iniziato la mia carriera come make up artist negli store dove ho truccato persone di tutte le età ed etnie con esigenze ogni volta differenti. L’approccio nel mondo della moda non è poi diverso, come mi ha insegnato Pat McGrath: da lei ho imparato tutti i trucchi per dialogare al meglio con i designer e capire subito quello che desiderano».





Le sue doti comunicative, insieme alla creatività, sono fondamentali per il suo lavoro: Erin progetterà presto nuovi prodotti per Maybelline. Al momento il suo preferito è il Lash Temptation Mascara («non posso fare a meno del mascara e questo è il mio preferito») mentre nella sua beauty bag non mancano mai un lip liner e un gloss nude. Pochi prodotti per un make up essenziale: d’altra parte non le serve molto altro per mettere in risalto il suo bellissimo viso.