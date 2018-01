Scoprite i make up e le acconciature preferite da Beatrice Valli

Beatrice Valli, 23 anni, è un'influencer italiana diventata famosa come corteggiatrice di Marco Fantini nel programma Uomini e Donne.



Tuttora fidanzata con Marco Fantini, Beatrice è mamma di due bambini, Alessandro e Bianca.

Lo stile di Beatrice Valli è semplice allo stesso tempo glamour. I suoi tratti distintivi? Easy make up e capelli dallo styling sinuoso o raccolti in acconciature originali.

Continuate a leggere questo articolo per scoprire i beauty look di Beatrice Valli.

CHIC LOOK

Un beauty look elegante con labbra opache in color carne e occhi incorniciati dal mascara. I capelli sono raccolti in una cosa bassa.

SIDE BRAID

Treccia laterale per un easy look da giorno divertente e fresco.

PEACH LIPS

Labbra di pesca per l'influencer italiana sulla neve.

NATURAL BEAUTY

Beatrice Valli senza trucco, dai capelli al naturale fanno capolino sottilissime treccine.

SENSUAL TOUCH

Un beauty look sensuale creato su misura. Le labbra sono color rosso mattone, gli occhi enfatizzati solo da un leggero tocco di mascara.

SPACE BUNS

Beatrice Valli sceglie i doppi chignon alti dal look anni '90 come acconciatura per una serata importante.

BOCCOLI MORBIDI

Hair look voluminoso con con boccoli per la influencer italiana.

BALAYAGE

Base scura e lunghezze più chiare in una nuance calda color miele, perfetta per addolcire i tratti del viso.

TRECCE

Doppia treccia per Beatrice in un momento di relax.

RACCOLTO STATEMENT

Effetto importante per l'updo che raccolgie i capelli di Beatrice in maniera originale.

