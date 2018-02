Scoprite lo stile della pop star vincitrice del Grammy 2018 per Best New Artist

Alessia Cara è una cantante canadese di origini italiane celebre in tutto il mondo, vincitrice del premio Best New Artist ai Grammy Awards 2018.

I genitori di Alessia, il cui vero nome è Alessia Giada Caracciolo, sono calabresi, motivo per cui l'italiano è la prima lingua parlata dalla star internazionale.

Un post condiviso da ALESSIA CARA (@alessiasmusic) in data: Lug 1, 2017 at 12:14 PDT

BEAUTY LOOK

Nonostante Alessia sia una star dal successo planetario il suo stile resta semplice e minimale. Alessia mette infatti in risalto i grandi occhi scuri con trucchi leggeri e lascia spesso sciolti i capelli, che sono lunghi, spessi e ricci.

Volete scoprire i beauty look più belli di Alessia Cara e ispirarvi a lei? Scopriteli tutti qui di seguito.

Un post condiviso da ALESSIA CARA (@alessiasmusic) in data: Mar 4, 2016 at 1:05 PST

Easy Liner

Una riga di eyeliner sottile e poco pronunciata e trucco naturale per la pop star italo-canadese.

Soft smokey

Il trucco occhi smokey eyes del momento è soft, in nuance chiare ed extra sfumate, proprio come quello sfoggiato da Alessia Cara.

Like a doll

Alessia Cara calca il red carpet con un trucco occhi nei toni caldi, abbinato a eyeliner statement. I capelli ricci, dal taglio midi, hanno uno styling a onde.

Curly

Alessia Cara con capelli ricci e vaporosi che lambiscono le spalle.

Amber Lights

Un trucco dai toni caldi e ambrati che regala un tocco di luce alla cantante.

Capelli lisci

Un beauty look extra glamour per Alessia, con capelli lisci e trucco luminosi in nuance calde.

Hot hot hot

Trucco occhi nei toni del rosso fucsia con piccoli dots: super!

Un post condiviso da ALESSIA CARA (@alessiasmusic) in data: Gen 17, 2017 at 8:53 PST

Purple highlights

Leggere striature viola sulle lunghezze, un trick perfetto per illuminare una chioma scura.

Super curly

I capelli di Alessia Cara al naturale, riccissimi.

Nature

Alessia al naturale, struccata, con capelli ricci e voluminosi.

Glossy lips

Labbra glossate in nuance pesca, un colore ideale per enfatizzare i colori mediterranei dell'artista.

High bun

Chignon alto e voluminoso, un hairlook semplice e sempre glam.

Messy bun

Un altro chignon alto, questa volta dal look leggermente scomposto, di grande tendenza.

Credits Ph.: Getty Images