I migliori tagli di capelli e acconciature di una delle influencer di moda più amate e seguite in tutto il mondo, Aimee Song di Song of Style



Definirla fashion blogger è riduttivo. Aimee Song, 36 anni, ha fondato il suo blog di moda e interior design Song of Style nel 2008, diventando ben presto, da early adopter, una delle influencer più seguite. Tanto che Forbes l'ha inserita nel suo 30 Under 30.



A oggi il suo profilo instagram conta ben più di 4,7 milioni di follower e Aimee è un punto di riferimento per tutti coloro che amano la moda e vogliono seguire le ultime tendenze.

Aimee Song è anche una trend-setter per quanto riguarda l'hairstyle, i suoi hairlook sono sempre un passo avanti, anticipando quelle che saranno le tendenze di stagione.



Scopriamo tutti i suoi migliori tagli di capelli e acconciature, tra long bob, look texturizzati e balayage.

Scriminatura centrale

Questo è il grande momento della riga in mezzo che, non è caso, è la scelta preferita da Aimee Song.



Long bob

Nessuno come Aimee sa come portare al meglio la media lunghezza. E infatti ha sfoggiato il long bob before it was cool.



Balayage

La sua tecnica di colorazione preferita? Il balayage, per illuminare i suoi capelli castani e scolpire il viso con l'hair contouring.



Natural waves

Le onde piatte, naturali, l'acconciatura mossa ma non troppo sono lo styling preferito di Aimee Song.



Faux bob

Ecco come portare il faux bob con stile e disinvoltura, bastano un dolcevita bianco e uno styling naturale.



Natural roots

Aimee ha anticipato la tendenza delle radici naturali più scure a vista, ben prima che scoppiasse la tendenza root shadow.



Textured

La texture dei capelli, corposa e ben definita, è l'elemento più importante di ogni hairlook.



Bronde

Il bronde, ottenuto con un balayage a partire da una base castana, è un colore passepartout che non passa mai di moda.



Classic bob

Aimee Song non si fa scappare le ultime tendenze in fatto di capelli, come il bob classico dallo styling liscio e scriminatura centrale, protagonista di questa stagione.



Blunt cut

Così come il blunt cut dalle punte pari e nette che rendono il caschetto geometrico e super cool.



