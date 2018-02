Date un nuovo twist ai vostri capelli con le trecce, tra le acconciature più gettonate per la primavera estate

Le tendenze capelli per la primavera estate 2018 puntano i riflettori su acconciature e raccolti ricercati e particolari.

Tra gli hairdo più gettonati del momento spiccano sicuramente le trecce. La moda più attuale le vuole originali, per uno stile personale al 100 percento.

Perfette sui capelli lunghi, le acconciature con la treccia vengono declinate al meglio anche sulle chiome medie.

Continuate a leggere questo articolo per scoprire quali sono le trecce da provare questa primavera, selezionate per voi da Grazia.it.

Intrecci arcobaleno

La chioma multicolore viene intrecciata con morbidezza dando vita a un hairlook romantico.

Un post condiviso da Colleen (@twisted.colleen) in data: Gen 30, 2018 at 3:36 PST

Semiraccolto con treccia a spina di pesce

Un'idea di treccia originale per un easy look di tendenza.

Un post condiviso da Erin Tully (@braidbar.nyc) in data: Feb 5, 2018 at 6:14 PST

Super braid

Una treccia grande ma leggera, ideale per chi ha i capelli lunghissimi.

Un post condiviso da Let's celeBRAID ???? (@braids_in_action) in data: Dic 17, 2017 at 3:46 PST

Treccia olandese

La dutchbraid in versione messy, leggermente scomposta per un look capelli statement.

Un post condiviso da I N G V I L D (@hairbyingvild_) in data: Feb 5, 2018 at 6:58 PST

Semi raccolto con treccia a cuore

Le trecce sottili si uniscono per creare una cuore sulla nuca. Un'idea perfetta per le romantiche.

Un post condiviso da Malia Omar ???? (@beautynmalia) in data: Ago 29, 2016 at 8:50 PDT

Braids Extravaganza

Tecniche miste per queste acconciature con trecce dagli effetti speciali. Forse vi servirà l'aiuto del parrucchiere, ma non ve ne pentirete!

Un post condiviso da Guy Tang® (@guy_tang) in data: Ott 8, 2017 at 7:28 PDT

Treccia + coda

Un'acconciatura due in uno che unisce le più importanti tendenze capelli primavera estate 2018.

Un post condiviso da tonyastylist (@tonyastylist) in data: Gen 29, 2018 at 9:26 PST

Treccia pastello

Capelli rosa pastello con sfumature arcobaleno per la treccia super corposa. Per ottenenere un effetto simile provate le extension.

Un post condiviso da ShearCraft (@shearcraft) in data: Gen 23, 2018 at 9:41 PST

Trecce + beach waves

Capelli mossi e trecce a creare una sorta di cerchietto, un dettaglio di stile originale.

Un post condiviso da Crystal Pratt (@colormecrystal) in data: Feb 5, 2018 at 6:12 PST

Treccia con corona di cristalli

Le corone di cristalli impazzano sui social, eccone una a completare questo semi raccolto con treccia-scultura.

Un post condiviso da ShearCraft (@shearcraft) in data: Dic 27, 2017 at 5:27 PST

Updo elegante

Un raccolto elegante che pone l'attenzione nella parte alta della chioma, sapientemente intrecciata.

Un post condiviso da tonyastylist (@tonyastylist) in data: Feb 4, 2018 at 8:15 PST

Treccia-corona

Cinge il capo e regala al look un'aria vintage e originale.

Un post condiviso da CHICAGO Hair|VIVIDS|Balayage (@electric.locks) in data: Gen 16, 2018 at 6:10 PST

Coda vaporosa con trecce

La chioma viene lavorata con un prodotto texturizzante e arricchita da trecce che trionfano in una coda vaporosa. Cool!

Un post condiviso da tonyastylist (@tonyastylist) in data: Gen 26, 2018 at 11:03 PST

Treccia a rose

Da una semplice coda laterale nascono sottili trecce. Avvolte su loro stesse, creano rose romantiche.

Un post condiviso da Malia Omar ???? (@beautynmalia) in data: Apr 2, 2017 at 11:12 PDT

Credits Ph.: Gettty Images & Mondadori Photo