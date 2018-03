I capelli mossi continuano a essere una delle scelte più glam in fatto di hairlook. Scoprite gli stili più interessanti visti in passerella e fateli vostri

Sognate capelli mossi da passerella? Trovate l'hair look che fa per voi con le tendenze capelli mossi medi, corti e lunghi primavera estate 2018.

Abbiamo selezionato per voi il meglio dei look capelli visti durante le sfilate di moda, dalle proposte naturali e leggermente mosse a quelle ricce, passando per capelli a onde, chiome ondulate e styling messy-chic.

Scopriteli tutti sfogliando le gallery.

Tendenze capelli medi mossi

Le mezze misure continuano a fare tendenza. Tra queste caschetti e tagli shag che incorniciano il viso con il loro styling mosso da manuale.

Che scegliate un taglio medio riccio o semplicemente ondulato il vostro stile sarà glam.

Capelli mossi medi Capelli ricci con loose curls a lambire le spalle.

Un hairlook mosso semplice da copiare, basta una pasta modellante.

Caschetto riccio con maxi frangia.



Movimento naturale per il taglio midi con frangia.

Riccio ben definito e frangia a tendina per un hair look d'ispirazione anni '90.

Capelli mossi semi raccolti con ciuffi morbidi nella parte frontale.



Taglio shag dal leggero movimento, con ciuffo laterale.

Taglio medio e scalato dal look mosso.

Chioma castano ramato con radici piatte e lunghezze leggermente mosse e voluminose.



Il classico bob mosso senza frangia, lasciato asciugare all'aria.

Taglio medio con boccoli morbidi nella parte bassa della capigliatura.

Capelli mossi effetto texture per il taglio medio lavorato con una pasta effetto bagnato.



Tendenze capelli lunghi mossi

Capelli lunghi a onde oppure ricci, o effetto frisè? A voi la scelta.

L'importante è puntare su uno stile naturale e, se volete stupire, optare per uno styling originale effetto bagnato.

Capelli mossi lunghi Onde lievi per i capelli lunghi e biondi con riga in mezzo.

Effetto bagnato e spettinato si uniscono dando vita a un hair look di grande tendenza.

Chioma lunga con styling a onde in castano cioccolato.



Lunghi capelli rossi dal look lievemente frisè.

Chioma riccia e voluminosa con scriminatura laterale.

Appeal rock per il taglio lungo e mosso con frangia maxi.



Lunghezze mosse per un hair look extra glam.

Chioma mossa portata laterlamente.

Capelli lunghi e voluminosi dallo styling mosso e sinuoso.



Onde botticelliane ottenute con uno styler apposito.

Tendenze capelli corti mossi

Anche i capelli corti e mossi sono protagonisti degli hairlook da passerella più belli di stagione.

Non mancano i mini caschetti, i tagli maschili e quelli dallo stile squisitamente retrò, perfetti per accontentare ogni mood.

Capelli mossi corti Capelli corti e ricci dallo stile vintage. Indispensabili i bigodini di piccole dimensioni.

Taglio corto, mosso e vaporoso per un hairlook boysh.

Micro caschetto mosso con frangia a tendina.



Capelli corti dal leggero movimento, completa il look la frangia a tendina piuttosto lunga.

Mini caschetto a onde con tinta degradè.

Corto sulla nuca e più lungo sul davanti, questo caschetto mosso è una scelta glam.



Taglio corto dallo styling naturale, leggermente mosso.

Caschetto corto dallo stylin messy-chic.

Capelli corti e ricci con frangia.



Mini bob movimentato con radici a contrasto.

Credits Ph.: Mondadori Photo