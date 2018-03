Volate con noi a Parigi alla scoperta degli hair look più belli visti durante la settimana della moda

Semplicità e tinte naturali per i tagli di capelli e acconciature più glam visti a Parigi durante la settimana della moda.

La capitale francese è da sempre simbolo di eleganza e stile sofisticato, un mood che rivive negli hairlook di star, fashioniste e influencer viste on the street durante la fashion week.

A farla da padrone sono senza dubbio gli styling naturali con tocchi ricercati in grado di accendere il look, come il raccolto minimalista con riga in mezzo di Olivia Palermo, e le messe in piega con punte proiettate verso l'esterno, per un revival anni '90.

1. Minimal glam

Raccolto semplice con riga in mezzo e capelli dall'effetto bagnato per Olivia Palermo.

2. Bobby pins

Le forcine color oro brunito danno un tocco sofisticato allo styling liscio.

3. Treccia laterale

Caroline Daur sfoggia una treccia laterale sul suo iconico taglio medio in biondo chiaro.

4. Caschetto con punte all'insù

Un hair look che ha fatto - e farà tendenza - è senza dubbio il bob dallo styling vintage con punte proiettate verso l'alto.

5. Taglio corto e sfilato

Una proposta capelli ad altissimo tasso di glamour, con chioma corta e sfilata enfatizzata dalla tinta color ginger.

6. Midi & Glam

Il taglio medio di Camila Coelho viene messo in evidenza da uno styling extra liscio e privo di scriminatura con punte girate all'insù.

7. Capelli castani

La tinta castana continua a essere un must have. I capelli al naturale sono infatti stati i protagonisti degli hair look on the street visti a Parigi.

8. Styling mosso

I capelli color miele hanno uno styling naturale, leggermente mosso e vaporoso. Un'acconciatura easy assolutamente da copiare.

9. Dark roots

Le radici scure a contrasto continuano a fare tendenza.

10. Super fringe

La frangia piena, scura dal look geometrico continua a fare tendenza regalando carattere al viso.

11. Capelli lisci con cappello

I capelli castani dal taglio medio vengono enfatizzati al meglio dal capello a falda larga, un accessorio must try.

12. Frangia a tendina

Sempre fresca e on trend, la frangia a tendina si apre sulla fronte rivelando un hairlook super glamour come quello della modella del momento, Fran Summers.

13. Ponytail

La coda bassa sui capelli mossi portati all'indietro rappresenta una della acconciature più semplici e al contempo cool.

14. Effetto bagnato

Un altro hair look con capelli a caschetto pettinati all'indietro e punte all'insù, il cui styling è rafforzato dall'effetto bagnato.

15. So '80s

Taglio medio con codino al centro della testa fissato da un fiocco e punte girate verso l'esterno. Vintage ricercato.

16. Minimal

Taglio corto minimalista con scriminatura laterale.

17. Coda bassa & volume

I capelli vengono raccolti in maniera semplice nella parte posteriore, mentre quella anteriore rimane vaporosa.

18. Bob geometrico

La designer Vika Gazinskaya sfoggia un caschetto corto con frangia, per un look geometrico di tendenza.

19. Lunghezze voluminose

Le lunghezze puntano al volume, mentre la base è flat, uno degli hair look must try di stagione.

20. Short cut

Taglio corto e voluminoso, dallo styling liscio.

21. Castano ramato

Una delle tinte da provare: il castano caldo, naturale ma di carattere.

22. Look '70s

Un altra proposta ispirata allo stile vintage, con capelli lunghi e biondi con maxi frangia, dal sapore anni '70.

23. Caschetto mosso e viola

Un hair look al 100% glamour con chioma corta e mossa in nuance viola brillante.

24. Mini bob

Caschetto corissimo dalle sfumature cenenere e violacee.

Credits Ph.: Mondadori Photo