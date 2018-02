I tagli e le acconciature più belle viste on the street durante la Milano Fashion Week

Le settimana della moda di Milano è una cosa seria. Dai look in passerella a quelli on the street, ogni proposta è studiata nei minimi dettagli per lanciare tendenze e ispirarci.

Abbiamo selezionato per voi i tagli di capelli e le acconciature più belle viste durante la Milano Fashion Week 2018. Un tripudio di caschetti, chiome lunghe e midi dallo styling mosso, hairlook impreziositi da accessori come cappelli, fermagli, persino corone, e molto altro ancora.

Scoprite i look capelli più belli di stagione - e trovate quello che fa per voi - continuando a leggere questo articolo.

1. Riga in mezzo e corona



Un hair look da regina, con capelli lunghi e leggermente mossi, scriminatura centrale e corona.

2. Easy look by Olivia Palermo

Capelli leggermente mossi raccolti con semplicità per la IT Girl inglese.

3. Caschetto rosa

Double goal per il taglio bob in hot pink con frangia piena. I capelli sono fermati lateralmente da barrette con strass. Cool!

4. Taglio midi mosso

Taglio medio e mosso, dal colore biondo sfumato.

5. Taglio medio scalato

Un altro taglio midi leggermente scalato, per un look voluminoso.

6. Messy chic

Leggermente scomposto, il taglio con frangia lambisce le spalle.

7. Wavy look

I capelli a onde continuano a fare tendenza. Eccoli in variante lunga con riga centrale.

8. Sporty glam

Capelli lunghi e mossi, per un look sportivo ma sofisticato.

9. Taglio corto texturizzato

Scalato, con ciuffo laterale, il taglio corto è lavorato con una pasta modellante per un effetto texture glam, da copiare.

10. Capelli lunghi con cappello

Chioma lunga, liscia e corposa il cui look è enfatizzato dal cappello a falda larga.

11. Capelli raccolti come Jasmine Sanders

La modella raccoglie i capelli con morbidezza con una coda bassa, lasciando libere le ciocche frontali.

12. Double bun

La chioma schiarita sulle lunghezze viene raccolta nella parte alta del capo in due chignon.

13. Hot waves by Tamara Kalinc

Una chioma sinuosa dallo styling mosso per un hair look di carattere.

14. Messy bun by Martina Colombari

La star italiana raccoglie i capelli lisci in uno chignon mosso, dal look messy & chic.

15. Tribal look

Capelli scuri raccolti con trecce. Immancabile la riga centrale, super cool i "tirabaci" ai lati del viso.

16. Buzzcut

Capelli corti, cortissimi, per una nuova, forte femminilità.

17. Highlights by Thássia Naves

La influencer mette in evidenza i colpi di luce su base scura con una piega mossa e voluminosa.

18. Wavy bob by Candela

La influencer italiana sfoggia il suo taglio medio dal look mosso.

19. Raccolto con fascia

Uno stile edgy da copiare, con capelli raccolti e fascia a fantasia floreale.

20. Caschetto classico con frangia

Uno degli hairlook più classici, sempre perfetto.

21. Caschetto biondo e mosso

Un altro taglio di capelli medio in color biondo miele. La messa in piega mossa è un must.

23. Faux bob con basco

I capelli vengono - come di consueto - "nascosti" nel cappotto. Bellissimo il basco, da provare.

Credits Ph.: Mondadori Photo