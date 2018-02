Siamo stati a Londra alla ricerca dei migliori hairlook visti durante la settimana della moda: lasciatevi ispirare dalla nostra selezione

Chiome mosse al naturale, caschetti e hairlook originali. Scoprite i 20 tagli di capelli e acconciature più belli dalla London Fashion Week.

Abbiamo selezionato per voi i look capelli più cool visti on the street, un mix di tagli easy - sempre vincenti - e acconciature eclettiche che faranno tendenza nel 2018.

Scopriteli qui sotto, e trovate i vostri preferiti, continuando a leggere questo articolo.

1. Hair Contouring

Schiariture attorno al viso per un effetto luminoso e glam sui capelli lunghi e mossi.

2. Sea Blu

Chioma blu mare con double-cut che mima un caschetto nella parte frontale. Un hairlook destinato a fare tendenza.

3. Bob

Il caschetto di Olivia Palemo è una certezza della fashion week londinese. Lo styling liscio ci fa impazzire!

4. Short Cut

Taglio corto dal look maschile, una proposta must have per questa stagione.

5. Midi

Taglio medio scalato: semplice ma sempre al top.

6. Renaissance

Capelli lunghi e chiari, naturalmente ondulati come in un quadro r inascimentale. Super.

7. Riga in mezzo

La riga in mezzo è uno dei leitmotiv di stagione. Eccola su di un caschetto più lungo sul davanti.

8. Capelli pettinati all'indietro

La chioma riccia e lunga viene pettinata all'indietro per un hair look casual e glam al contempo.

9. Maxi Bow

I capelli lunghi e ricci vengono legati in una coda morbida con un grande nastro nero a creare un fiocco.

10. Wavy

Le onde continuano a conquistarci, perfette per il taglio midi biondo miele.

11. Double Cut

Un altro taglio dalla doppia anima, che incornicia il viso con frangia e cut frontale, mantenendo il retro dei capelli più lungo. Da provare assolutamente.

12. Maxi Volume

Un tuffo negli anni '80 con questo taglio lungo, leggermente mosso e voluminoso, con frangia a tendina.

13. Effetto bagnato

Wet look per il micro bob con frangia a tendina e scriminatura centrale.

14. Sleek

I capelli ben tirati - dal look "piatto" - continuano a fare tendenza. Perfetti con la riga in mezzo e occhiali da sole cat-eye d'oridinanza. Parola di influencer!

15. Highlights

I colpi di sole? Sono tornati. Eccoli sul taglio lungo e liscio al naturale.

16. Taglio anni '90

Il classico caschetto con righa in mezzo torna dagli anni '90, ed è qui per restare. Ci piace!

17. Top knot

Un mini chignon nella parte centrale della testa, ecco un'acconciatura con semi raccolto cui ispirarsi.

18. Taglio pari

Le lunghezze pari si dimostrano tra le più amate, noi siamo d'accordo.

19. Vintage

Look capelli vintage, con capelli lisci ma voluminosi portati all'indietro.

20. Easy Updo

Due raccolti semplici, uno con frangia, l'altro con fronte scoperta. Easy ma glam.

Credits Ph.: Mondadori Photo