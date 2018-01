Le tendenze da copiare in fatto di tagli capelli e acconciature per il 2018 direttametne dallo street style di Parigi

I tagli di capelli 2018 e le acconciature più cool direttamente da Parigi, la capitale mondiale dell'eleganza.

Quest'anno vanno di moda tagli capelli semplici e chic, resi unici da dettagli speciali, come styling a onde, raccolti con code e treccine oppure frange lunghe o a tendina.

Abbiamo selezionato per voi le proposte più belle da copiare dai look on the street visti a Parigi. Trovate quello che fa per voi - tra gli hair look di Olivia Palermo, Chiara Ferragni, Salma Hayek e molte altre - continuando a leggere questo articolo.

Side Braid

I capelli lunghi e lisci di Chiara Ferragni vengono movimentati da una treccia laterale: da copiare assolutamente.

Curly Power

Salma Hayek sfoggia i suoi proverbiali boccoli, qui pettinati morbidamente per un effetto onde di grande tendenza.

Loose Curls

Cailin Russo porta i capelli mossi in perfetto mood beach waves, uno stile che continua a farsi amare anche nel 2018.

Raccolto bon ton

Olivia Palermo propone un'acconciatura 2018 easy & glam: capelli raccolti in una coda bassa, con scriminatura centrale.

Frangia Lunga

Lisa Aiken a Parigi sfoggia una franga lunga e liscia sul taglio di capelli lungo e biondo, un match vincente.

Bronde Effect

Anche il bronde - il colore di capelli sfumato tra biondo e castano - continua a fare faville tra gli hair look 2018, parola di Thassia Nives.

Messy Bob

Arizona Muse lascia i capelli mossi al naturale, per un look undone di grande tendenza.

Scriminatura al centro

Elena Perminova opta invece per uno sleek effect con radici schiacciate e riga centrale.

Semi raccolto edgy

I capelli di Floortje Van Cooten vengono tirati all'indietro e raccolti sulla nuca. La parte inferiore della chioma resta sciolta.

Coda bassa

Yoyo Cao sceglie invece una coda bassa, un'acconciatura semplicissima perfetta per completare l'outfit statement.

Treccine tribali

Il taglio di capelli medio di Caroline Daur viene enfatizzato da treccine laterali dal look tribale.

Taglio medio con frangia a tendina

Un'opzione semplice ma vincente, da copiare, quella proposta da Natasha Goldenberg.

Caschetto corto

Mosso e ribelle, per un effetto tremendamente chic, come quello dell'acconciatura di Charlee Fraser.

Chignon Alto

Il top knot torna alla ribalta. Perfetto per i tagli lunghi, regala un'allure iper fashion. Parola di Giovanna Battaglia.

Coda laterale

I tagli di capelli lunghi e lisci sono un must have quest'anno. Ecco un'acconciatura perfetta da copiare, con coda laterale e riga centrale, come quella di Amanda Alagem.