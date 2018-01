Lo shatush rosso resiste alla mode e piace anche alle star. Scegliete la sfumatura giusta con i nostri consigli e con la selezione dei migliori hair look

Lo shatush è una tecnica di colorazione ancora molto gettonata. Al più classico shatush biondo oggi, però, si preferisce quello rosso: sfumature tiziano, rosso fuoco, rame o mogano si confondono tra le ciocche per dare vita a hair look super cool.

Come scegliere lo shatush rosso in base al colore della pelle

A ogni incarnato la sua sfumatura. Per le più chiare quella giusta è il rosso rame, mentre gli incarnati olivastri punteranno a una tonalità rosso fuoco. Infine, chi ha la pelle più scura sceglierà una nuance mogano.

Shatush rame

Emma Stone ha optato per una sfumatura rosso rame che è perfetta per chi ha i capelli tra il castano e il biondo.

Credit ph: Getty Images

Rosso mogano e rosso fuoco

Perché limitarsi a una sola sfumatura? Le più eclettiche potranno mescolare diverse tonalità, per esempio nascondendo un rosso mogano sotto una nuance più chiara per creare un bellissimo contrasto.

Credit ph: Instagram@ HairbyELM

Mogano, rosso fuoco o rame?

La regola per Vanessa Hudgens è scegliere più gradazioni per vivacizzare la chioma. Il biondo rame può diventare un biondo tiziano sulle punte, oppure alcune ciocche mogano sono decolarate per trasformarsi in un rosso fuoco ad alto impatto. Dedicato alle indecise o alle trasformiste.

Credit ph: Getty Images

Sfumature rosso arancio

Tra shatush e degradè, il rosso sfuma dal rubino a una variante che vira verso l'arancio. Preferite un taglio mosso medio o lungo: è quello migliore per valorizzare la colorazione.

Credit ph: Instagram @caris_hairytruly

Le calde sfumature di Rihanna

Tra rame e rosso tiziano, l'hair look di Rihanna è davvero molto versatile e può essere scelto sia da chi ha i capelli castani scuro sia da chi ha i capelli più chiari.

Credit ph: Getty Images

Un insolito mix di nuance

Come sempre grande spazio alla creatività: questo hair look punta ad abbinare tonalità più scure a gradazioni più chiare verso le punte.

Credit ph: Pinterest @Joan Catinchi

Shatush rosso tiziano

Per chi ha un colore di capelli castano classico, la sfumatura perfetta è quella che vira verso il rosso tiziano.

Credit ph: Instagram @modernsalon

Rosso mogano

Avete una chioma colore castano scuro e una carnagione olivastra? Preferite lo shatush rosso mogano, una tonalità più fredda rispetto alle altre nuance più classiche.

Credit ph: Pinterest @Moriconi Hair Fashion & Camilla Beauty

Flamboyage

Perfetto per chi vuole trasmettere grinta, la tecnica del flamboyage - una variante più "strong" rispetto al classico shatush - enfatizza i lineamenti.

Credit ph: Pinterest @Sparkle_Makeupby Manda

Tra rame, rosso e biondo scuro

Un mix di sfumature che si adatta anche a una base più scura. Il rame è il colore indicato per mettere in risalto l'incarnato chiaro. Se il vostro è più scuro, aggiungete delle pennellate rosso fuoco.

Credit ph: Pinterest @Vapour