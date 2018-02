Riga centrale, laterale o senza? Scoprite gli hairlook di tendenza e i vari tipi di scriminatura visti in passerella

State meditando un nuovo taglio di capelli ma non sapete come come strutturarlo? Partite dallo stile della riga!

Quest'anno in passerella abbiamo osservato una grande varietà di hair look. Se i tagli con riga laterale sono da qualche anno incontrastati, quelli con riga centrale rivivono oggi un gran momento.

Tornano a grande sorpresa anche i tagli senza scriminatura, a volte con frangia piena, altre con i capelli pettinati all'indietro.

Volete scoprire come si porta la riga questa Primavera Estate 2018? Scopritelo sfogliando le gallery che seguono!

Tagli con riga al centro

Chiome lunghe e voluminose in stile anni '70 ma anche caschetti e longbob mossi, senza dimenticare le acconciature sleek, dall'effetto bagnato e volume ridotto al minimo.

I tagli di capelli con riga centrale continuano a fare tendenza.

I look capelli con riga centrale da copiare Taglio medio mosso con riga centrale.

Hair look lunghi e sinuosi in biondo con scriminatura centrale.

Un taglio lungo con riga in mezzo.



Un'altra riga in mezzo per i capelli lunghi, mossi e voluminiosi.

Caschetto classic con riga in mezzo.

Capelli lunghi zero-volume con riga in mezzo.



Capelli lunghi e biondi dallo stile rigoroso.

Caschetto piatto alle radici con riga in mezzo.

Capelli raccolti dallo stile minimale.



Taglio mosso in stile anni '70.

La riga centrale viene enfatizzata dall'uso del colore temporaneo per un look originale.

Doppia texture con capelli piatti alla radice e mossi e vaporosi sulle lunghezze.



Ciocche frontali fissate sul retro e capelli mossi.

Capelli portati indietro, con scriminatura centrale.

Riga in mezzo anche per questo taglio lungo e liscio.



Tagli capelli con riga da parte

Le acconciature con scriminatura laterale quest'anno vengono scelte prevalentemente per valorizzare i tagli lunghi.

Ideale sulle chiome scalate, la riga laterale è super glam se portata molto "bassa".

I tagli capelli con riga laterale da copiare Capelli ricci e vaporosi, con riga laterale.

Raccolto con scriminatura laterale.

Hair look minimal con scriminatura laterale.



La chioma lunga e vaporosa viene portata lateralmente.

Semi raccolto con chioma portata indietro.

Capelli lunghi dallo styling naturale, con scriminatura laterale.



I capelli divisi lateralmente per un look naturalmente mosso e voluminoso.

Riga laterale molto "bassa" per l'acconciatura sleek effect.

Riga laterale anche per questo taglio lungo con graffiature di colore.



Taglio lungo e scalato con scriminatura laterale.

Ciuffo colorato a contrasto e riga laterale.

La riga laterale addolcisce i tratti del viso.



Bob liscio con scriminatura laterale.

Tagli capelli senza riga

Non vengono governati ma si muovono in libertà, spesso trionfando in frange piene e voluminose.

Altre volte vengono invece semplicemente pettinati all'indietro dando vita ad hair look dal sapore vintage, che strizzano l'occhio agli anni '80.

I tagli senza riga sono inoltre l'ideale per gli short cut.

I tagli capelli senza scriminatura di tendenza Caschetto riccio senza scriminatura.

Taglio corto con frangia, senza riga.

Hairlook in stile anni '80 con chioma pettinata all'indietro.



Bob liscio ma voluminoso con frangia piena, senza scriminatura.

Niente scriminatura anche per il taglio corto e riccio dallo stile boysh.

Effetto sleek per i capelli pettinati all'indietro.



Wet look anche per questa acconciatura mossa, rigorosamente senza riga.

Capelli lisci e leggeri, scriminatura-less.

Taglio midi con radici voluminose portate all'indietro.



Viso libero rigorosamente senza riga anche per questo hairlook dall'effetto bagnato.

Portati indietro con naturalezza, i capelli risultano leggeri.

