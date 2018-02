Nato come simbolo di emancipazione femminile, il pixie cut è ancora molto amato dalle donne. La sua storia, le star che lo hanno sfoggiato e come scegliere il taglio giusto

La storia

Tutto ebbe inizio negli anni Venti quando le ragazze anticonvenzionali di una volta, le flapper girls, cominciarono a sfoggiare dei tagli à la garçonne considerati quasi un inno rivoluzionario all’epoca in cui le donne, “angelo del focolare”, ancora non avevano diritto al voto.



Insomma, un taglio di forbici rappresentò una prima ribellione allo status quo prima ancora di diventare uno statement cut che ha attraversato i decenni restando indenne alle mode.

Il primo ad accorgersi di un cambiamento nel look e dei desiderata femminili fu proprio il cinema: da Audrey Hepburn, che in “Vacanze romane” sfoggiò un grazioso taglio pixie da principessa libera quale voleva essere.

Ancora prima il taglio corto aveva conquistato Marlene Dietrich che aveva regalato al pixie un animo più gentile grazie a un finish ondulato, ora copiato da molte attrici hollywoodiane perché espressione di un glam rétro dal fascino inossidabile.

E, ancora, Katharine Hepburn che fu quasi costretta a un taglio very boyish per il film "Sylvia Scarlett" (“Il diavolo è femmina”) di George Cukor in cui vestiva i panni di un ragazzo per sfuggiare alla polizia.

E, sempre in tema di film, come dimenticare la nuca scoperta di Jean Seberg diretta da Jean-Luc Godard nella celebre pellicola “À bout de souffle”?

Era il 1960 e il taglio cortissimo divenne in poco tempo un must per tutte le attrici. Anche perché piaceva ai registi: Roman Polanski lo volle per Mia Farrow in “Rosemary’s baby”: le forbici che disegnarono il famoso taglio “a 5 punte” (lo stesso sfoggiato dall’attrice nel giorno delle nozze con Frank Sinatra) furono quelle di Vidal Sassoon che con quell’hair cut rivoluzionò la storia.

Fu sempre Sassoon a creare il taglio geometrico di Mary Quant che si impose come il signature hair look delle ragazze della Swinging London.

Taglio decisivo per Twiggy (all’anagrafe Lesley Hornby): da giovane sconosciuta shampista divenne testimonial della catena per la quale lavorava “House of Leonard” grazie al taglio che le realizzò il proprietario del negozio. Notata da un giornalista, finì sulla copertina del “Daily Express” come “The face of ‘66” con un bel colore biondo scelto dall’hair stylist Daniel Galvin.

Meno gettonati negli anni Settanta, i tagli corti tornano con prepotenza negli anni Ottanta: a scegliere questo taglio, leggermente rivisitato rispetto a quello delle icone dei mitici Sixties, fu Annie Lennox che da allora non ha abbandonato più l’hair style restando fedele al suo bellissimo biondo platino.

A sdoganare il corto nel decennio successivo è il taglio di Lady D, realizzato da Sam McKnight che scelse per la principessa un hair cut meno aggressivo rispetto alle proposte del passato, in occasione di un servizio fotografico realizzato da Patrick Demarchelier. Pare che Diana gli avesse chiesto «Cosa faresti se ti lasciassi carta bianca?» e che lui abbia risposto prontamente: «Li taglierei». Fu così che nacque l’hair style più copiato del decennio, quello che tutte le donne desideravano.

Le star che lo portano oggi

E oggi? Il pixie piace ancora. C'è chi lo ha scelto perché facile da portare e da gestire e chi, invece, perché segnale di rottura con il passato. Come Kate Perry, per esempio, che, secondo i ben informati, ha voluto “darci un taglio” dopo la rottura con Orlando Bloom.

E poi c'è Cara Delevingne: rasata a zero per esigenze di copione, ora sfoggia un pixie castano che esalta il suo incarnato.

Molto copiato anche il taglio “storico” di Scarlett Johansson che ha optato per un ciuffo voluminoso e lunghezza zero ai lati.

Ha fatto scuola anche l’hair cut di Charlize Theron che, a dire il vero, è perfetta con qualsiasi acconciatura.

Più recente quello di Katie Holmes che ha lasciato intravedere la nuova pettinatura in uno scatto su Instagram.

Mentre tra i nostri preferiti c’è quello di Millie Bobby Brown, l’attrice di “Stranger Things”. Scommettete che sarà il look più copiato per questo Inverno?

Volete anche voi sfoggiare un pixie cut? Ecco come scegliere il taglio giusto



VISO TONDO

Se avete un viso tondo, sfoltite la parte posteriore e lavorate sui volumi sulla parte alta e sul ciuffo da portare di lato.



VISO QUADRATO O LUNGO

Chi ha il viso quadrato o lungo, invece, deve alleggerire il taglio il più possibile e optare per le lunghezze sul collo in modo da valorizzare i lineamenti.

