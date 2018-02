Purificano intensamente la cute, riattivano la circolazione e rendono la chioma più sana, pulita e vigorosa. Scoprite gli esfolianti per capelli

Se vi capita di trovare i capelli appesantiti e poco vigorosi anche dopo lo shampoo, gli esfolianti capelli potrebbero essere la soluzione per voi.

Esfolianti per capelli: a cosa servono

Proprio come i detergenti con microparticelle esfolianti per il viso, gli scrub per il cuoio capelluto rimuovono le tracce di impurità e di prodotti - lacche, shampoo secco, mousse, maschere, shampoo, balsamo e persino tinte - riattivando la circolazione sanguigna della cute e risvegliando in questo modo i bulbi.





Ottimi anche per chi soffre di forfora

Ideali anche per chi soffre di desquamazione della cute - volgarmente chiamata forfora - gli esfolianti per la testa portano via in maniera meccanica o enzimatica le cellule morte, detergento inoltre in maniera molto intensa. Offrono infatti una pulizia più profonda dei semplici shampoo.





Frequenza di utilizzo e risultati

Solo con un paio di scrub al mese è possibiile ottenere risultati stupefacenti: i capelli risulteranno più lucenti e voluminosi, terranno più a lungo la piega e necessiteranno di essere lavati con minor frequenza.

Volete scoprire quali sono gli esfolianti per capelli sui quali puntare? Eccoli qui di seguito.



Con acido salicilico e olio di tamanu, questo prodotto esfoliante purifica la cute e funge da seboregolatore.

Un trattamento esfoliante per il cuoio capelluto specifico per trattare la forfora. La formula non solo purifica e rinfresca ma ripristina l'equilibrio naturale della zona grazie a ingredienti naturali ricchi di vitamine e minerali.

Jojoba e silice si uniscono dando vita a uno shampoo con particelle esfolianti. Dalla funzione rivitalizzante e antiossidante, questa referenza è specifica per trattare la cute atonica.

Sali marini, oli ed estratti vegetali per un effetto dexot decisivo per cute e capelli. Il suo effetto? I capelli risultano più sani, il mantello idrolipidico è riequilibrato e la fibra capillare risulta rinvigorita.

Per proteggere la chioma dalle aggressioni esterne ambientali - smog e inquinamento in primis - il marchio peofessionale propone questa maschera dagli attivi rivitalizzanti e ristrutturanti. Grazie a carbone vegetale, estratti di bamboo e cheratina idrata e ristruttura a fondo la fibra capillare, che risulta così intensamente rinforzata.

Rimuove le cellule morte e aiuta il cuoio capelluto a rigenerarsi e ossigenarsi grazie alla formula ricca in sale marino.

Un trattamento specifico per le lunghezze, da applicare sui capelli umidi. Rimuove impurità e cellule morte resituendo una chioma extra luminosa e morbida.

Formula a base di ingredienti naturali per l'esfoliante capelli low cost. La sua funzione? Purifica, esfolia e favorisce il corretto equilibrio cutaneo-capillare. Ricco in cheratina rivitalizzante.

Un vero e proprio trattamento detossinante studiato per coadiuvare la crescita dei capelli e la loro salute. Tra gli ingredienti troviamo olio di ricino ed enzimi di melograno.

Ripristina il metabolismo della pelle, levigandola ed assorbendo gli eccessi di sebo. Un prodotto due in uno utile sia per il cuoio capelluto che per il corpo.

Tè verde, cristalli di sale, mentolo e miele per una formula senza siliconi che rimuove le cellule morte e trasforma cute e chioma.