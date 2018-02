Rosso + castano / brown + bordeaux = broux. Scoprite la tinta più interessante, per un cambio di look ad alto tasso di glam

Già in voga da qualche stagione, il colore di capelli broux continua a fare tendenza regalando alla chioma riflessi caldi ricchi di charme.

Cos'è la tinta broux? Si tratta di una particolare nuance di colore che unisce castano e rosso, per un effetto multidimensionale.

Generalmente si parte da una base colore castana, per poi andare a lavorare su tutta la capigliatura - o anche solo sulle lunghezze - con sfumature di colore calde che vanno dal rame al rosso, fino a spingersi al mogano e al rosso ciliegia.

Volete provare questo colore di capelli? Lasciatevi ispirare dagli hair look boroux più belli, selezionati per voi da Grazia.it.

Un post condiviso da Jean-Claude Biguine Belux (@biguinebelux) in data: Feb 5, 2018 at 2:03 PST

Soft broux

Una tinta calda che vira al rame, per un look capelli morbido, particolarmente indicato agli incarnati chiari.

Un post condiviso da Melenas Despeinadas (@melenasdespeinadas) in data: Ago 8, 2017 at 9:57 PDT

Castano cigliegia

Base castana e lunghezze sfumate in color rosso squillante.

Un post condiviso da Lucrezia & Beauty Energy (@lucreziaebeautyenergy) in data: Feb 2, 2017 at 7:48 PST

Broux bronzo

Anche in questo caso l'effetto è quello di un soft shatush castano alla base con lunghezze schiarite da una tinta color rosso bronzo.

Un post condiviso da Laboureur Stéphanie (@in_the_hair_by_steph) in data: Ott 23, 2017 at 5:05 PDT

Rosso caldo

Effetto glossy sulla chioma per un look tridimensionale.

Un post condiviso da Vog Color Your Life (@vogcoiffurecholet) in data: Mag 9, 2017 at 10:46 PDT

Castano ramato

Un colore classico sempre interessante, il castano si trasforma grazie a decise sfumature color rame.

Un post condiviso da Enzo Monaco (@monaco.hair) in data: Dic 12, 2017 at 1:36 PST

Red highlights

Su una base castano scuro spiccano colpi di luce rossi e brillanti.

Un post condiviso da Top 2.0 (@top2_hairstyle) in data: Giu 30, 2016 at 6:33 PDT

Multicolore



Tante sfumature di rosso per un'acconciatura originale.

Un post condiviso da AKCS Coiffure (@akcs_coiffure) in data: Nov 30, 2016 at 6:35 PST

Broux a contrasto

Netto contrasto tra base castana e lunghezze ramate.

Un post condiviso da Coralie Foussat (@cora_lie19) in data: Nov 5, 2017 at 1:24 PST

Castano rosso

Un prima e dopo interessante che mostra come può cambiare il look grazie alla giusta tinta broux in castano rosso.

Un post condiviso da LaDea_DellaBellezzaParrucchier (@ladea_dellabellezzaparrucchier) in data: Ago 31, 2017 at 4:09 PDT

Bob boroux

Un caschetto mosso, reso ancora più movimentato dal colore sfumato in nuance leggera e calda.

Un post condiviso da Staff|m Lounge (@staffmlounge) in data: Ago 13, 2017 at 7:58 PDT

Shatush broux

Un'altra idea interessante con base scura e punte sfumate in rosso caldo.

Un post condiviso da Salon byKaren Toulouse (@bykaren.salon) in data: Dic 12, 2017 at 9:12 PST

Castano + rosso bronzo

L'ideale per illuminare il viso e ravvivare una capigliatura spenta: illuminare le lunghezze con un rosso bronzo luminoso.

Un post condiviso da ????????????????Coupe&ongle???????????????? (@coupeetongle) in data: Gen 16, 2018 at 8:25 PST

Colore sfumato

Sfumature importanti che parono dal castano scuro - quasi bruno - e vanno a illuminarsi via via per un effetto degradé in rosso.

Un post condiviso da Mr.Brechkoff Redken Artist ✂ (@jordy.brechkoff) in data: Ott 14, 2017 at 8:35 PDT

Tinta broux ramata

Il color rame esplode sulla chioma illumiando la base castana.

Un post condiviso da Thadeo Santamaria (@thadeosan) in data: Dic 4, 2017 at 6:53 PST

Long bob broux

Il caschetto liscio ha un colore rosso su base castana di carattere.

Un post condiviso da Tec Italy NY (@tecitalyny) in data: Lug 8, 2016 at 11:10 PDT