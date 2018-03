Scoprite insieme a noi tutte le tendenze colore capelli di stagione. Dai look basici a quelli super originali, troverete sicuramente la tinta che fa per voi

Volete scoprire le tendenze colore capelli 2018 più hot? Siete nel posto giusto!

Abbiamo selezionato per voi il meglio degli hair look visti in passerella per suggerivi valide alternative per la nostra nuova tinta.

I colori di capelli di moda in questa stagione? Il classico biondo caldo, seguito da biondo cenere, nero, castano caldo e rosso.

A sorpresa tornano poi i colpi di sole - o highlights - accompagnati dall'ormai onnipresente shatush, per un effetto sfumato sulla chioma, e le tinte pop.

Trovate lo stile che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Biondo Caldo

Il biondo caldo è un classico irrinunciabile. Questa particolare nuance addolcisce i tratti del viso regalando un look chic e luminoso.

Proposto su capelli lunghi, corti e medi, è versatile e sempre facile da portare, sia in versione tinta completa che in variante sfumata con shatush, mèches o colpi di sole.

Colore capelli 2018: il biondo caldo Il biondo caldo che vira al rame per il taglio lungo e liscio con scriminatura centrale.

Biondo ramato intenso per l'hairlook che scopre il viso.

Un altro look in biondo caldo su capelli effetto bagnato e base leggermente scura.



Capelli biondo caldo con intense sfumature ramate.

Capelli lunghi e ricci con tinta biondo caldo.

Taglio medio biondo miele con maxi frangia lunga e piena.



Biondo e rosso si mixano per questo hair look da passerella con radici colorate di rosa pop.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Biondo Cenere

Per la primavera estate 2018 la tinta bionda si raffredda acquisendo un'interessante sfumatura fredda, che vira al grigio.

Il colore di capelli biondo cenere torna così alla ribalta dopo anni di assenza, rivelandosi la scelta giusta per chi vuole provare il biondo senza osare troppo.

Colore capelli 2018: il biondo cenere Taglio lungo in biondo cenere, con frangia a tendina.

Un mix di tinta biondo cenere e biondo caldo.

Capelli biondo cenere con riga in mezzo.



Taglio corto e chiaro in biondo cenere.

Taglio medio dal look undone con radici scure e lunghezze a contrasto in biondo cenere.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Capelli neri

Hello capelli neri! C'è chi dice che "spengano", noi troviamo invece regalino molto carattere al look.

Da provare sugli incarnati chiari, la tinta nera enfatizza anche quelli scuri e mediterranei. L'unica regola è quella di scegliere una nuance molto intensa e piena, dall'effetto lucido e glossato.

Colore capelli 2018: tinta nera Capelli neri per il taglio lungo con riga in mezzo.

Tinta nera, effetto bagnato e frangia lunga.

Caschetto corto e riccio con frangia lunga e piena, in colore nero.



Taglio di capelli corto in tinta nera.

Capelli corti e ricci in nuance black.

Capelli lunghi e neri con scriminatura laterale.



Capelli lunghi e neri dal look mosso e voluminoso.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Capelli rossi

Naturale, o finto naturale, il colore rosso per i capelli è uno dei must have del 2018. Dal biondo rosso al castano rosso - l'ormai famoso broux - passando per rosso tiziano, mogano e rame, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

La decisione finale spetta solo a voi: scegliere toni leggeri e smorzati per un effetto naturale o varianti più strong per un risultato on fire.

Colore capelli 2018: tinta rossa Capelli rossi su taglio medio dal look mosso.

Colore di capelli rossi dal look undone.

Capelli rosso rame su taglio riccio e voluminoso.



Caschetto rosso pettinato all'indietro con radici schiacciate ed effetto bagnato.

Capelli rossi e luminosi, con incursioni di rifflessi chiari.

Il classico colore di capelli rosso tiziano.



Bob rosso castano - la celebre tinta capelli broux - con frangia a tendina.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Castano Caldo

Il classico castano si accende di riflessi caldi che spaziano dal biondo ramato, rame e rosso.

L'effetto è soft ma decisivo, per un hairlook sofisticato che piacerà a chi ama le tonalità sfumate, per un'allure romantica.

Colore capelli 2018: castano caldo Tinta castano multidimensionale dalle lievi sfumature ramate per il taglio medio.

Caschetto pari in stile anni '90. Il colore è naturalmente castano con lievi sfumature calde.

Taglio medio riccio con tinta castano caldo.



Total look mosso con tinta capelli castano caldo e frangia a tendina.

Mood anni '70 per il taglio di capelli lungo in castano scaldato sulle lunghezze.

Castano caldo anche per l'hair look lungo pettinato all'indietro.



Capelli corti e ricci in castano caldo.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Highlights

Per la primavera estate 2018 tornano anche i colpi di sole, must have di qualche tempo fa nuovamente alla ribalta per dare vita a look capelli tridimensionali.

Dalle schiariture leggere a vere e proprie mèches, le varianti sono molteplici, perfette per sperimentare regalando nuova luce alla chioma.

Colore capelli 2018: highlights e colpi di sole Dolci highlights biondi su base chiara per un effetto sunkissed.

Mèches vistose per i capelli biondo scuro.

I colpi di sole incorniciano il viso con sfumature chiare tono su tono.



Biondo ramato con lievi highlights.

Base castana e colpi di luce biondi sulle lunghezze per un hair look di tendenza.

Revival anni '90 con i colpi di luce in nuance rame per i capelli castani.



Diverse nuance di biondo alternate per un effetto glam.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Tinta sfumata

Anche lo shatush continua a fare tendenza, mettendo al bando i colori di capelli troppo netti e predilegendo invece le tinte sfumate e leggere, per un effetto graduale di luminosità sull'intera capigliatura.

Che i capelli siano chiari o scuri poco importa, quello che conta è giocare con le nuance in scala per un risultato glam e ricercato.

Colore capelli 2018: tinta sfumata e shatush Caschetto con riga in mezzo e tinta sfumata shatush-like.

Base scura e lunghezze chiare, il raccolto viene enfatizzato al massimo.

Zero volume alla base della chioma e lunghezze vistosamente voluminose, dal colore più chiaro e morbido.



Sleek effect - addirittura bagnato - per questo taglio glam con radici scure e lunghezze schiarite in nuance calda.

Lunghezze più chiare anche per questo easy look con scriminatura centrale.

Radici in castano scuro e lunghezze in castano caldo cioccolato, da provare.



Lievi accenni di colore sfumato sulle lunghezze per un hair look riccio e voluminoso.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Tinte pop

Originalità prima di tutto, con tinte dal look bicolore e cromie dai toni smorzati.

Le tinte pop PE 2018 puntano infatti su nuance pastello come il rosa cipria, verde acqua e pesca e stupiscono anche grazie a varianti verde petrolio, blu elettrico e arancione fluo.

Colore capelli 2018: le tinte pop Tinta verde acqua e radici scure: extra glam per un hair look mermaid-like.

Caschetto color arancio fuoco con frangia piena.

Caschetto corto e mosso con tinta rosa cipria.



Hairlook bicolore con ciuffo verde petrolio.

Hairlook bicolore con frangia riccia in blu elettrico.

Tinta rosa pesca su chioma mossa effetto texture.



Tinta rosso fuoco con incursioni di sfumature arancio.

Un'altra proposta bicolore con ciuffo color blu inchiostro.

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Credits Ph.: Mondadori Photo