Scoprite gli hair look più belli in viola scuro, una delle nuance su cui puntare per il 2018

Avete voglia di cambiare look? Provate i capelli viola scuro.

Dall'anima dark, questo colore vibrante è una delle tinte di tendenza per il 2018.

I capelli viola scuro si sposano bene con i tagli capelli corti, ma anche in i tagli medi e i quelli lunghi. Il viola è una nuance profonda e trasformista di grande effetto e rivela la sua anima cangiante in ogni occasione.

Volete scoprire quali sono gli hair look più belli del momento in viola? Eccoli per voi.

CAPELLI LUNGHI VIOLA

Liscia e corposa, la chioma viola scuro è corredata da una maxi frangia.

Un post condiviso da ianmichaelblack (@ianmichaelblack) in data: Dic 11, 2017 at 4:29 PST

CAPELLI CORTI VIOLA SCURO

Il viola scuro in tutta la sua complessità cromatica sul taglio corto edgy.

Un post condiviso da Andrew Smith Hair (@andrewsmithhairstylist) in data: Dic 13, 2017 at 6:48 PST

CAPELLI VIOLA CALDO

Una sfumatura calda per i capelli lunghi e viola dallo styling mosso.

Un post condiviso da Escape Salon & Spa (@escapesalonspa) in data: Set 19, 2017 at 9:32 PDT

RACCOLTO VIOLA DARK

Una nuance scurissima di viola per il raccolto easy.

Un post condiviso da Melody -Olive Grace Collective (@hairbymelb) in data: Ott 26, 2017 at 7:09 PDT

CAPELLI LUNGHI VIOLA INCHIOSTRO

Un hair look lungo e liscio dalla nuance di viola scuro con una punta di blu, simile al colore dell'inchiostro.

Un post condiviso da Headspace (@headspace_sg) in data: Nov 1, 2017 at 12:42 PDT

CAPELLI CORTI VIOLA SFUMATI

La base è scura mentre le lunghezze si schiariscono per un effetto glam.

Un post condiviso da Andrew Smith Hair (@andrewsmithhairstylist) in data: Dic 13, 2017 at 6:53 PST

CAPELLI VIOLA BURGUNDY

Una shade profonda per la tinta capelli viola dalla sfumatura calda che vira al bordeaux.

Un post condiviso da Redken (@redken) in data: Nov 11, 2017 at 2:56 PST

CAPELLI CASTANO VIOLA

Un'idea interessante per chi ama i capelli viola scuro ma non vuole discostarsi troppo dalle nuance naturali.

Un post condiviso da Dating with food.???? (@rainny.hx) in data: Dic 9, 2017 at 2:40 PST

CAPELLI VIOLA MAUVE

Il viola scuro viene sfumato con il malva, più chiaro, per un effetto luminoso e tridimensionale.

Un post condiviso da Lindsay Evertsen (@lindsayevertsenhair) in data: Nov 18, 2017 at 6:58 PST

HIGHLIGHTS VIOLA

Base viola scuro e schiariture in viola brillante per l'hairlook di tendenza.

Un post condiviso da Nakisha J Hair (@nakishajhair) in data: Nov 12, 2017 at 9:39 PST

VIOLA SFUMATO

I capelli viola scuro in variante sfumata, con più nuance a contrasto.

Un post condiviso da Nicole Rose Kelly (@nicolerosekelly) in data: Dic 20, 2017 at 5:34 PST

CASCHETTO VIOLA AMETISTA

Viola caldo e luminoso per il bob mosso e voluminoso.

Un post condiviso da Amber Nicole (@beyondtheblowout) in data: Dic 11, 2017 at 9:45 PST