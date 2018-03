Se avete i capelli neri non dovete rinunciare ai riflessi di maggior tendenza per ravvivare il colore. Tutto sta nello scegliere la tonalità giusta per voi



I capelli neri sono ricchi di fascino e perfetti per voi se avete un carattere tosto e amate il look da dark lady.

Rendono ancora più intensi i colori mediterranei e mettono in risalto le pelli diafane con gli occhi azzurri.

Trattandosi di un colore così scuro, non è sempre facile illuminare la tinta con i colori più trendy e scolpirla con riflessi luminosi. Tutto sta nell'evitare i contrasti troppo netti scegliendo tonalità in armonia con il colore di base.

Se volete per esempio scaldare e illuminare, optate per dei riflessi cioccolato o per un tiger eye discreto, senza esagerare con la schiaritura da realizzare su ciocche molto sottili per ottenere un risultato il più naturale possibile.

Se vi piacciono i colori più estrosi, scegliete dei colori freddi come il blu o il viola melanzana.

Volete stupire con i colori neon? Provate l'effetto rainbow "nascosto", in questo modo l'operazione - impegnativa - di schiaritura sarà realizzata soltanto su una piccola porzione della chioma.

Tiger eye

Avete i capelli neri e cercate un nuovo colore più estivo? Optate per un tiger eye che non crei eccessivo contrasto, come quello realizzato su Jenna Dewan Tatum.



Un post condiviso da KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) in data: Giu 13, 2017 at 1:57 PDT

Cioccolato

Se volete invece riscaldare il colore e addolcire i lineamenti, provate i riflessi color cioccolato per rendere meno cupa la tinta nera.



Un post condiviso da KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) in data: Mag 10, 2017 at 9:00 PDT

Fili di luce

Per ottenere un risultato super naturale e discreto, schiarite sottilissime ciocche di capelli. L'effetto ottenuto sarà come dei fili di luce che illuminano la chioma in modo quasi impercettibile.



Un post condiviso da KRISTIN ESS HAIR (@kristin_ess) in data: Ago 13, 2017 at 4:00 PDT

Denim

Volete provare dei riflessi colorati di tendenza? Provate ad abbinare al nero il blu denim, per un risultato davvero cool.



Un post condiviso da FUCK BAD HAIR (@evalam_) in data: Gen 8, 2017 at 6:11 PST

Desaturati

Se non avete paura di schiarire provate anche l'effetto sfumato con i colori pastello più soft, dal lilla al carta da zucchero.



Un post condiviso da FUCK BAD HAIR (@evalam_) in data: Set 18, 2016 at 4:48 PDT

Melanzana

Preferite dei riflessi che non contrastino troppo con il vostro colore di base? La tonalità che fa per voi allora è il viola melanzana.







Un post condiviso da FUCK BAD HAIR (@evalam_) in data: Mag 19, 2016 at 10:01 PDT

Rosso fuoco

Riflessi incandescenti ad alto impatto per le vere dark lady.



Un post condiviso da Colorado Springs Hairstylist✂️ (@samihairmagic) in data: Set 5, 2017 at 5:40 PDT

Dark mermaid

I capelli da sirena sono adatti anche ai capelli neri, basta scegliere delle tonalità in chiave dark.



Un post condiviso da Colorado Springs Hairstylist✂️ (@samihairmagic) in data: Ago 29, 2017 at 5:41 PDT

Hidden rainbow

Volete osare sul serio? Provate i capelli arcobaleno a effetto "sorpresa" da realizzare sulle ciocche sottostanti. Il colore sarà rivelato soltanto quando deciderete di mostrarlo con l'acconciatura.



Un post condiviso da Colorado Springs Hairstylist✂️ (@samihairmagic) in data: Mag 7, 2017 at 7:19 PDT

Credit ph.: Getty Images