I 10 look più iconici delle star con i capelli neri e la frangia da cui prendere ispirazione

Avete i capelli neri e siete indecise se provare la frangia? Provate a prendere ispirazione dai look delle star che più hanno reso iconici gli hairlook di capelli neri con frangia.

Sono perfetti per portare tutta l'attenzione sullo sguardo e valorizzare soprattutto gli occhi chiari, come nel caso di Jenna Dewan Tatum.

Inoltre, si prestano a stili completamente diversi tra loro. Si va dal look rétro in stile Biancaneve fino al mood da dark lady per le personalità super toste.



Ecco tutti gli hairstyle di capelli neri con la frangia più belli da copiare dalle nostre celebrity preferite.

1. Con i capelli lunghi e lisci di Krysten Ritter

Lunghezza appena sotto le spalle, styling liscio e frangetta sfilata. Il look da copiare per tutte quelle che amano l'attitude di Jessica Jones. Questo tipo di taglio valorizza chi ha gli occhi grandi, da intensificare ancora di più con un make up strong.



2. Con il caschetto pari di Katy Perry

Per anni Katy Perry ha amato portare i capelli neri con la frangia, tanto che sono diventati il suo look più iconico. Ha sempre amato evidenziarne il mood rétro con una linea di eyeliner in stile anni '50.



3. Con il long bob texturizzato di Jenna Dewan Tatum

Volete un look super cool? Copiate il taglio di capelli di Jenna Dewan Tatum, con un long bob black illuminato da riflessi cioccolato e una frangia casual leggermente sfilata. L'ideale per far risaltare gli occhi chiari.



4. Con la coda laterale romantica di Zooey Deschanel

Avete gli occhi grandi e azzurri come quelli dell'attrice? I capelli neri mossi con frangia bombata vi regaleranno un look dolce e romantico degno delle fiabe.



5. Con i capelli mossi di Krysten Ritter

Un'altra versione di Krysten Ritter con uno styling mosso e frangia a tendina per addolcire i lineamenti che i capelli neri tendono a indurire.



6. Con il bob à la Valentina di Rihanna

RiRi omaggia il celebre personaggio di Crepax, difficile pensare a un look più iconico di questo.



7. Con l'hairlook vaporoso di Kim Kardashian

Per una serata elegante copiate il look di Kim Kardashian di qualche tempo fa, con i lunghi capelli vaporosi e ciuffo laterale.



8. Con il look flat & sleek di Nicki Minaj

I capelli lunghissimi con frangia pari e styling super flat sono fatti per le ragazze toste come la cantante.



9. Con il look da Wonder Woman di Katy Perry

Come dimenticare il look da supereroina di Katy Perry? Se vi sentite delle wonder woman provate i capelli neri con onde morbide e frangia piena. Non dimenticate eyeliner nero e rossetto rosso.



10. Con il raccolto messy di Kendall Jenner

Se preferite il look casual-chic da top model, copiate il raccolto "finto spettinato" di Kendall Jenner, con lunga frangia a tendina.



Credit ph.: Getty Images