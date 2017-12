Cerchietti, elastici, fiocchi, libellule e tocchi d'oro: spunti e idee per rendere unica la chioma durante le feste

Gli accessori per capelli sono un must della stagione, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra cerchietti e fasce, fiocchi e decorazioni anche in versione gioiello. E le feste possono essere il momento ideale per osare e dare libero sfogo alla propria fantasia. Per questo Grazia.it ha selezionato alcune idee dalle passerelle, facilmente replicabili.

Libellule e pietre preziose



Ma anche decorazioni di altre forme. Allegri e ironici oppure eleganti: se si scelgono particolari fermacapelli la regola vuole che se ne applichi uno solo oppure più di uno, dai tre in su per ottenere super effetti "layering". Così da arricchire e rendere originale l’acconciatura.

Il consiglio in più: per un effetto “uao” i capelli lisci possono diventare ricci così da creare una bella e folta chioma sulla quale far risaltare maggiormente i fermagli.

Gli accessori per capelli, animali e pietre preziose Libellule, farfalle o api: scegliete un animale per un effetto elegante e originale

Per le amanti dei fermacapelli, l'alternativa è di sceglierli con pietre colorate



Una fascia tra i capelli



Dimenticate quelle in spugna stile anni ’80. Oggi le fasce per capelli sono cool e si sfoggiano sempre, anche e soprattutto, la sera. Impreziosiscono l’acconciatura più semplice donando un tocco in più. Possono essere ricamate e impreziosite da punti luce oppure in pelle per chi ama uno stile più minimale.

Il consiglio in più: la chioma non deve essere fresca di shampoo, il rischio è che la fascia scivoli via soprattutto se il capello è "troppo" liscio. Bloccatela con delle forcine sapientemente nascoste.

Fasce preziose o minimali Ricami e strass sono perfetti per un look delle feste importante e che si vuole far notare

In pelle, portata in stile hippy, per chi cerca un look d'impatto ma più sobrio

Caratteristica in più della fascia è che può essere portata con i capelli sciolti oppure raccolti, lunghi o corti



Fiocchi e pon-pon



Se coda dev’essere, trend di stagione per altro soprattutto nella versione bassa, che sia preziosa. Pon-pon di eco-pelliccia, fiocchi, fiori, nastri per dare un tocco chic anche all'acconciatura più basic. La versione più minimale? Quella trattenuta da un sottilissimo elastico in tinta con la stessa nuance della chioma.

Il consiglio in più: attenzione alla scelta, perché l’effetto baby può essere dietro l’angolo.



Fiocchi, ponpon e nastri Maxi ponpon in pelliccia, ideali soprattutto se si passeranno le feste sulla neve

Nastri e fiocchi, specie color rosso, sono perfetti per le feste natalizie

Il classico e intramontabile elastico sottile: in questo caso, dare volume alla chioma e sceglierlo di una tonalità uguale al capello



Come una principessa



Sentirsi principessa per una sera, anche solo per gioco. Un cerchietto gioiello, una fascetta preziosa o sottili diademi impreziosiscono un capello sciolto e un raccolto un po’ più elaborato.

Il consiglio in più: a meno che non si scelga un modello a cerchietto, è bene apppuntare la nostra tiara sotto la chioma con forcine trasparenti, un po’ come per la fascia. Nessuno oserà rubarvela!

Diademi e coroncine Per un look principesco, le coroncine sono la scelta ideale. Possono impreziosire un raccolto morbido

Oppure rendere più particolare il classico sciolto lungo



Per raccolti importanti



Alti, grandi se non grandissimi, insomma importanti, di quelli che non passano inosservati e che con il riccio rendono decisamente meglio. Stiamo parlando dei capelli raccolti, di quelli che si fanno notare a qualsiasi serata e festa. Arricchiti da fascette e da elastici che enfatizzano ancora di più la massa del capello, potranno essere protagonisti del vostro beauty look.

Il consiglio in più: una lacca a lunga, lunghissima tenuta sarà praticamente indispensabile.

Per le amanti del raccolto Se le vostre chiome sono ricce o afro, datele l'importanza che meritano con raccolti di grande impatto. In questo caso, l'accessorio sarà ridotto ai minimi termini

In alcuni casi può essere anche invisibile



Oro, oro, oro!

Non un accessorio nel vero senso della parola ma un colore talmente tanto importante da non passare inosservato. In versione glitter o per un effetto "colato", l'oro decora i capelli a sorpresa.

Il consiglio in più: se non ve la sentite di esagerare troppo, basterà soltanto una striscia colorata su una ciocca posteriore. Legando poi la chioma così che si noti bene. E il gioco è fatto!

Tocchi dorati Tonalità che non passa di certo inosservata, ci si può giocare applicandola sulla frangia

Dando un twist in più alla classica riga laterale

Impreziosendo una semplice coda



Colorando un'intera ciocca in tutta la sua lunghezza

